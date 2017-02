Els robots han de tenir personalitat jurídica?

El Parlament Europeu votarà sobre la possibilitat de regular jurídicament els robots i la intel·ligència artificial (IA). La Comissió d'Afers Jurídics de l'Eurocambra ha aprovat una resolució en què es pretén atribuir als robots l'estatus legal de «persones elèctriques».

La resolució va ser aprovada per majoria absoluta a la Comissió d'Afers Jurídics i haurà de ser debatuda ara al Parlament Europeu. Està previst que la votació tingui lloc a l'Eurocambra al mes de febrer; i si fos ratificada, passaria a tractar-se a la Comissió Europea.

La resolució contempla la idoneïtat que aquest tema es debati al Parlament Europeu. Segons la mateixa, «el Parlament Europeu pot jugar un paper essencial en l'acord pels principis ètics que hauran de ser respectats en el desenvolupament, programació i l'ús de robots i IA, així com la seva incorporació a la regulació europea».

Segons els eurodiputats que presenten la proposta, Europa passa per una nova revolució industrial basada en IA i sofisticats i cada vegada més presents robots. La resolució obre un debat sobre la necessitat o no d´introduir un estatus legal als robots i a la IA. L´informe destaca com els mateixos plantejaments estan tenint lloc a diferents parts del món: «jurisdiccions estrangeres, com els EUA, Japó, Xina o Corea del Sud estan considerant, i fins i tot han pres mesures, per a regular els robots i la IA».



Els robots ens treuen feina?

Una altra preocupació dels eurodiputats és l'efecte que els robots i la IA puguin tenir en l'ocupació de les persones, i per tant, en les cotitzacions a la seguretat social. Per aquest motiu, alguns eurodiputats es plantegen si les contribucions econòmiques que fan les màquines intel·ligents als particulars han de ser fiscalitzades. L'informe alerta: «pel que fa als possibles efectes dels robots i la IA al mercat de treball, una renda bàsica general ha de ser seriosament considerada, i es convida tots els estats membres a fer-ho».

Actualment a Europa hi ha dos plans pilots de renda bàsica en funcionament: a Finlàndia i Holanda. Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona i els governs locals de Glasgow i Fife (Regne Unit) a Escòcia estarien considerant projectes semblants als respectius territoris.