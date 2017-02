Whatsapp: Verificació en dos passos

L'aplicació de missatgeria WhatsApp ha actualitzat els paràmetres de seguretat, permetent que tots els usuaris activin el sistema de verificació en dos passos. La nova funció, que ja està disponible per Android, iOS i Windows Phone, té com a objectiu evitar el robatori de comptes.

La doble verificació es pot habilitar des del menú de 'Ajustos' de la 'app', i després a través de 'Compte' i 'Verificació en dos passos'. Un cop activada la funció, WhatsApp demana a l'usuari que introdueixi una clau de sis dígits. Aquest codi serà requerit cada vegada que s'intenti verificar el número de telèfon associat al compte, segons s'explica a la secció de preguntes freqüents.

A més de la contrasenya numèrica, l'aplicació també sol·licita una adreça de correu electrònic que s'utilitza per recuperar la clau en els casos en què l'usuari no la recordi. No obstant això, no és obligatori introduir un 'email' per utilitzar la doble verificació.

WhatsApp ha anunciat, a més, que sol·licitarà la contrasenya "periòdicament" per evitar que sigui oblidada, una opció que no es pot desactivar sense desactivar la verificació en dos passos.

L'aplicació de missatgeria instantània més popular del món ha llançat aquest doble sistema de seguretat després d'haver-ho provat en les versions 'beta' de la 'app' a Android i Windows Phone des del mes de novembre.

Aquesta funció es pot desactivar en qualsevol moment des del menú d'ajustos de l'aplicació. Encara que suposa una millora, no implica la total seguretat de l'usuari, ja que al no requerir cap contrasenya per desactivar-lo, no protegeix el compte en el cas que el mòbil sigui sostret.