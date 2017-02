Com deixar de veure les teves recerques a Amazon per tot arreu

Segur que t´ha passat algun cop. Busques algun article, t´interesses pel seu preu o característiques, veus els comentaris i segueixes navegant. Però, a partir de llavors, qualsevol lloc on entres et mostra anuncis d´aquest producte. Un mecanisme que té la multnacional de compres per persuadir-te a que finalitzis la compra al seu site, però que pot arribar a ser molt molesta.

Aquesta pràctica del màrqueting digital és diu retargeting i tenim la manera per evitar-la. Una de les maneres més fàcils és fer les teves recerques a Amazon en mode privat o d´incògnit, segons el teu navegador. Però a vegades és complicat quan tens moltes pestanyes obertes del navegador.

Així que és més fàcils dir-li a Amazon que pari d´enviar-te anuncis basats en els teus hàbits de compra. Només has d´anar al teu compte d´Amazon i anar a la secció "Preferències d´anuncis" i aquí posar "No personalitzar els anuncis en aquest navegador" i fer OK. Continuaras veient anuncis d´Amazon, però no estaran basats en les teves darreres recerques.