Com crear, buscar i enviar GIF amb WhatsApp Getty Images

L'arribada dels GIF a Twitter l'estiu passat va ser tota una revolució, i el servei de missatgeria més utilitzat al món, WhatsApp, veient l'èxit i la connexió de les imatges animades que es reprodueixen en bucle, es va apuntar a aquesta moda i les va introduir en una de les últimes actualitzacions.

Així que si disposes de la versió 2.16.41 (o en endavant) de l'aplicació per Android podràs crear GIF a partir de vídeos i enviar-los als teus contactes.

Això sí, perquè funcioni l'enviament de GIF tant el receptor com l'emissor han de tenir actualitzada l'última versió de l'aplicació.

WhatsApp no ??permetrà l'enviament de GIF creats amb anterioritat; només permetrà que els facin els propis usuaris a partir dels vídeos que tinguin al telèfon mòbil, retallant-los i enviant-los com a arxiu d'imatge animada.

Aquestes imatges, creades a finals de la dècada dels 80, són arxius curts que s'han popularitzat en els darrers anys gràcies a la seva immediatesa, simplicitat i la seva brevetat. Són capaços de comunicar molt amb poc, i això ha aconseguit enganxar a la gent. A WhatsApp no ??duren més de sis segons. La novetat de WhatsApp aquest 2017 és l'esperat cercador de GIF animats.

Gràcies a la nova actualització de l'aplicació, els usuaris de telèfons Android ja podran buscar GIF animats dins WhatsApp. Fins ara només podien fer-ho (des de novembre) els usuaris de iOS, mentre que els usuaris d'Android només podien enviar els GIF que tenien guardats en la memòria dels seus dispositius. Accedir a aquest cercador és molt senzill.



Com accedir al cercador de iOS i Android



Amb la nova actualització podràs buscar i compartir GIF sense necessitat de sortir de l'aplicació. Encara que si encara no comptes amb aquesta actualització hauràs d'accedir a la versió beta que pots trobar a la pàgina web oficial de WhatsApp. Aquesta versió també et permetrà enviar fins a 30 imatges per WhatsApp de forma simultània, en lloc de les 10 actuals.

Per accedir al cercador a iOS hem d'obrir una finestra de xat, a continuació fer clic al símbol '+' i seleccionar 'Fotos i vídeos'. Després triarem GIF a la part inferior esquerra de la pantalla.

Si tens un dispositiu Android hauràs d'obrir una finestra de xat, després entrar al menú de emojis i, a continuació, fer clic sobre l'opció GIF (a sota, al centre). Finalment hauràs de fer clic sobre la icona de la lupa per iniciar la recerca.



Com crear els teus propis GIF



Com dèiem al principi, els usuaris també podran crear els seus propis GIF animats a través de l'aplicació. Per a això haurem d'obrir una finestra de xat amb la persona a la qual volem enviar el GIF animat, a continuació farem clic a la part superior dreta de la pantalla on posa 'adjuntar' i farem clic a 'Cambra'; pressionarem a 'Vídeo' i després gravarem un clip curt.

A continuació apareixerà una pantalla per retallar el vídeo. Farem clic sobre la càmera, la icona canviarà per un amb la paraula GIF i finalment el farem arribar a qui vulguem.