Dos pilots gironins creen una web per revitalitzar els aeroports secundaris

Dos pilots gironins han creat una web perquè la gent que viu al voltant d'aeroports secundaris demani vols i rutes que ajudin a revitalitzar-los. L'embrió d'EverybodyFly (en anglès, 'Tothom vola') va néixer ara fa dos anys. El declivi que pateix el Girona-Costa Brava va portar aquests joves, Joan Boada i Sergi Costa, a obrir una pàgina al facebook. El títol que li van posar era explícit: 'Volem volar des de Girona'. El ressò que van tenir a la xarxa social és el que ha els ha portat ara a obrir horitzons i muntar una web pròpia.

EverybodyFly vol ser l'altaveu a Internet de les peticions ciutadanes, amb l'objectiu que les companyies puguin fer-se la idea de quina demanda tenen determinades rutes que no s'operen. El web neix amb tres idiomes i permet unir fins a 647 aeroports d'Europa, el nord d'Àfrica i l'oest d'Àsia.

En Joan Boada té 34 anys i és de Sant Martí Sapresa (Selva). En Sergi Costa en té 32 i és de Maçanet. Tots dos treballen de pilots en una companyia de càrrega basada a l'aeroport Girona-Costa Brava. I des dels comandaments dels avions, també han estat testimonis de les successives davallades de vols que ha patit l'equipament.

Ara fa dos anys, al març del 2015, el declivi que patia la terminal els va portar a obrir una pàgina de facebook. La van titular 'Volem volar des de Girona', amb l'objectiu de reclamar a les companyies poder enlairar-se i aterrar des de Vilobí d'Onyar. I de seguida, la seva idea va tenir ressò a la xarxa.

De fet, la primera foto que van pujar va ser compartida 1.292 vegades i 2.985 persones van clicar 'M'agrada'. A dia d'avui, la pàgina ja compta amb 11.350 seguidors. Una comunitat que, sovint, als seus comentaris hi fa constar aquelles rutes que els agradaria que es recuperessin –o es comencessin a operar- des de l'aeroport de Girona.

"Això ens va demostrar que hi ha demanda, però també sabem que les companyies es mouen pels seus propis interessos", admet Boada. Per això, i animats per l'empenta que ha tingut la seva iniciativa, a finals de gener els dos pilots han posat en línia EverybodyFly, una web pensada per revitalitzar aeroports secundaris a través de les peticions de la gent hi viu al seu voltant; en definitiva, dels futurs passatgers dels avions.

Rutes des del territori



L'objectiu és simple: captar la demanda de rutes que fa cada territori. I la mecànica per aconseguir-ho, senzilla: n'hi ha prou amb registrar-se a la pàgina, escollir el vol que es desitja (posant aeroport de sortida i d'arribada) i crear la petició. En cas que ja existeixi, només cal subscriure-s'hi i engruixir el número de demandes que ja reclamen aquell vol.

EverybodyFly també dona més opcions: es poden convidar amics (via e-mail) perquè recolzin la petició, concretar per quins motius es desitja aquella ruta (feina o oci) i, fins i tot, en quina temporada i horari. La pàgina neix en tres idiomes (català, castellà i anglès) i permet connectar fins a 647 aeroports d'Europa, el nord d'Àfrica i l'oest d'Àsia. "Des d'Islàndia fins al Marroc arribant a l'Aràbia Saudita", precisa Costa.

D'anada i tornada



De moment, i com és lògic tenint en compte on ha nascut, totes les peticions que apareixen a EverybodyFly fan referència a l'aeroport de Girona. Per exemple, es demanen vols a Madrid, Granada, Lisboa o l'aeroport parisenc Charles de Gaulle.

Els dos joves gironins, però, confien que Internet els ajudi a estendre presència i fer que la pàgina web ampliï horitzons i s'estengui a usuaris de tots aquells aeroports secundaris que inclou. "L'aviació és d'anada i tornada; per tant, perquè un vol entre Girona i Cardiff funcioni, per exemple, també cal gent d'allà que hi estigui a favor; i EverybodyFly permet que ells també se sumin a la demanda", concreta Boada.

La intenció dels pilots és que, en un futur, la web serveixi de referència a les companyies per planificar rutes. "Avui dia per saber quins vols desitgen els viatgers, es fan enquestes a la terminal; nosaltres aprofitem la tecnologia perquè siguin ells mateixos qui demanin les rutes", precisen Boada i Costa.

Els dos artífexs d'EverybodyFly afegeixen, a més, que determinades rutes també permetran a les companyies "optimitzar recursos". Per exemple, un avió que faci ruta Londres-Girona, un cop arribi a Vilobí d'Onyar pot volar des d'aquí a Granada, tornar a Girona i fer nit a Londres. Així, el mateix aparell haurà fet dues rutes.