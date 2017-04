Gadgets per estalviar en la factura de la llum

Aquest any hem arribat a màxims històrics en el preu de la llum. El passat mes de gener, en plena onada de fred, gairebé es va arribar als 100 euros per megawatt hora. Amb l'arribada de la primavera s'esperava un retrocés del preu, però aquesta es presenta càlida i seca, de manera que tot indica que es mantindrà alt.

El preu de la llum en el mercat majorista va registrar un preu mitjà de 43,18 euros per megawatt hora (MWh) al març, fet que suposa un descens del 15% respecte al febrer, encara que se situa 55,4% per sobre del que marcava fa un any.

Per ajudar-te a estalviar en la factura elèctrica, fes un ull a aquests dispositius que et presentem a continuació.

Endolls programables

Des de 35 euros es poden adquirir per Internet. Els aparells amb major consum es connecten a ells o bé les regletes a les quals s'endollen dispositius com la televisió o l'equip de música. Mitjançant una app es pot programar l'encesa i l'apagada. Aquests endolls programables registren el consum de real de l'aparell connectat, amb el que podem saber el que estalviem amb un canvi d'hàbits.

Dissipador per radiadors

Es tracta d'un aparell amb forma de tub, amb escletxes en els extrems i un ventilador al centre. Es col·loca sobre del radiador i el ventilador s'encarrega de recollir la calor i de distribuir-lo per tots els racons de l'habitació. Es poden comprar a partir de 30 euros.

Detectors de presència

Són els que s'utilitzen en els portals dels edificis o en els banys de bars i restaurants. Amb aquests detectors evitarem deixar els llums encesos de les habitacions. Encenen el llum quan detecten el moviment. L'inconvenient és que correm el risc de quedar-nos a les fosques en el moment més inoportú si romanem quiets molt de temps. Per això és aconsellable instal·lar-los en estances on no passem molt de temps, com ara el passadís. En qualsevol cas, permeten determinar el temps que funcionaran i l'abast.

Termòstats intel·ligents

Amb un termòstat d'aquest tipus ja no caldrà posar la calefacció al màxim perquè s'escalfi l'habitatge el més ràpid possible. Mitjançant el mòbil podem activar perquè comenci a temperar la casa abans que arribem. A més, es pot programar perquè s'encengui quan la temperatura baixi dels graus que li indiquem o s'apagui quan s'arribi a la xifra programada. D'aquesta manera mantindrem la casa caldejada sense haver d'estar sempre pendents. El seu únic inconvenient és que són cars: no baixen dels 100 euros.