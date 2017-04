Els 5 millors looks de la setmana a Instagram

La setmana en qüestió de moda ha estat marcada pel Festival de Coachella. Moltes famoses han lluït a Califòrnia seves millors gales.



Vestits vaporosos i de mil colors, bruses fluides, jeans trencats... les grans tendències de la temporada primavera-estiu 2017 s'han vist allà. I és que molts dels blocaires de moda, ja estan lluint amb molt d'estil les peces estrella del moment, el podem veure en els looks que han lluït aquesta setmana:



Julie Sariñan, Dulceida i Paris Hilton són algunes de les que més no han sorprès al Festival. Els seus estilismes són sens dubte una bona font d'inspiració per a acudir als festivals que aviat arrencaran.





Easy breezy look for a day of fittings, meetings and running errands. ???? Una publicación compartida de JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 2:46 PDT

?????????? #dulceidaxrimmel #rimmelgirlincoachella #coachella Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 9:49 PDT

#CoachellaButterfly ???????? Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 5:40 PDT

And time just flies by ? @antikbatik_paris Una publicación compartida de Ester Bellón (@armarioenruinas) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 12:49 PDT