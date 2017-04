La sonda Cassini arriba als anells de Saturn

Google dedica el seu 'doodle' d'avui a una nova fita espacial: l'arribada de la sonda Cassini als anells de Saturn, una àrea inexplorada fins ara. El 'doodle' mostra una divertida animació en la qual Cassini realitza una sessió fotogràfica al planeta. Acaba amb un 'selfie' de la sonda.

La nau espacial Cassini de la NASA ha tingut la seva última trobada amb la lluna nebulosa de Saturn Tità i ara està començant el seu periple final de 22 òrbites al voltant del planeta anellat.

La nau espacial va fer el seu 127 i últim acostament proper a Tità el 21 d'abril a les 6.08 UTC el 22 d'abril, passant a una altitud d'aproximadament 979 quilòmetres sobre la superfície de la lluna.

Cassini va transmetre les seves imatges i altres dades a la Terra després de la trobada. Els científics de Cassini analitzaran ara el seu conjunt final de noves imatges de radar dels mars i dels llacs de l'hidrocarbur que s'estenen a través de la regió polar del nord de Tità.

La cobertura d'imatge projectada inclou una regió prèviament vista per les càmeres d'imatge de Cassini, però no per radar. L'equip de radar també pensat usar les noves dades per investigar les profunditats i composicions d'alguns dels petits llacs de Tità durant la primera i última vegada, i buscar noves proves de l'evolució dels trets que els investigadors anomenen la "illa màgica" .