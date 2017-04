Saps quant val i on pots comprar el nou Samsung Galaxy S8?

El gegant sud-coreà Samsung llança aquest divendres a l'estat espanyol el nou Galaxy S8 amb el qual intenta esborrar el gran fiasco del Galaxy Note 7 i competir amb el model estrella d'Apple, l'iPhone 7 ara, i l'iPhone 8, que arribarà el proper mes de setembre.

Podràs trobar el Samsung Galaxy S8 en qualsevol comerç especialitzat i, pel que fa a preus, sí que hi haurà un increment respecte el preu de sortida del Galaxy S7 i S7 Edge. En aquesta ocasió, el model base del Samsung Galaxy S8 es podrà comprar per 799 euros a Europa, mentre que el Samsung Galaxy S8 Plus costarà 100 euros més, 899 euros. L'especulació indica que el model base és el que compta amb 64 ??GB d'emmagatzematge, encara que es desconeix quant espai porten de fàbrica els models superiors.

Encara Samsung tregui a la venda dos models, la fabricació de les unitats no és al 50 per cent. Un 60 per cent de la fabricació correspon al model més petit: 6 de cada 10 unitats creades són del Galaxy S8. Els analistes de KGI estimen una producció total (tots dos models) d'entre 40 i 45 milions d'unitats el 2017.