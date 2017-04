Els robots ja cuiden de l'home

Ja estem molt acostumats a veure robots en les cadenes de muntatge de les fàbriques, però a la Xina, líder mundial en la producció robòtica, ja se'ls pot veure cuidant d'avis en residències, o jugant amb nens a la guarderia.

Un exemple dels nous rols d'aquests humanoides es pot trobar en una de les majors escoles bressol del país, anomenada "Jardí Daurat" i situada a mig camí entre Pequín i Tianjin, on tres robots blancs i de silueta corba, perquè semblin inofensius a els nens, són els protagonistes de la classe.

Els nens, de quatre i cinc anys, s'acosten a Keeko, que és com es diu el robot-cuidador, li expliquen diferents coses cada un, i ell les ordena i uneix en un conte al qual posa música.

A l'escola bressol, on els nens també aprenen kung-fu o cal·ligrafia, la idea és "combinar el tradicional amb el modern", explica a Efe una de les professores, Gao Haiya, i enmig d'aquesta tasca Keeko "ajuda a millorar la expressió oral, la lògica i la capacitat espacial dels nens ".

Keeko, el disseny recorda al Wall-E de la pel·lícula homònima de Pixar, també balla amb els nens, fa comptes matemàtiques i està dotat d'intel·ligència artificial, pel que ell també aprèn amb el temps.

"Si tots li diguessin coses negatives les prendria com correctes, el que no estaria bé per als nens, així que intervenim molt perquè les classes siguin positives", explica a Efe Chen Xiaodong, responsable de la signatura Xiamen Zhitong, fabricant dels robots Keeko.

Un altre prototip cuida gent gran

El paper de Keeko en els primers anys de vida dels nens xinesos contrasta amb el qual a 1.200 quilòmetres d'allà, a la ciutat oriental de Hangzhou, exerceix A-Tai, un altre robot en aquest cas encarregat d'ajudar als cuidadors d'un asil i entretenir els més de 1.300 persones grans que hi viuen.

A-Tai, una mica més alt que Keeko i dotat amb dos simpàtiques antenes blaus, és capaç de cantar òpera tradicional xinesa, la música preferida de molts ancians, i de cridar per telèfon als parents dels residents.

Dóna també conversa a la gent gran -encara que de vegades no els entén, perquè alguns no parlen mandarí estàndard- i la seva tasca més important és la de recordar a la gent gran i infermers què pastilles pren i quan ho fa cada intern, una cosa de gran ajuda en un centre de majors d'enorme grandària com aquest de Hangzhou.

El creador dels A-Tai, Shen Jianchun, opina que un dia els seus "obres" reemplaçaran als cuidadors, tot i que a l'escola bressol de Pequín hi ha mes dubtes sobre si Keeko, o una versió avançada d'aquest que ja s'està preparant, serà algun dia l'únic professor dels nens.

Xina va entrar tard al món de la robòtica, però en pocs anys es va posar al dia i s'ha convertit en líder mundial en producció d'aquests éssers futuristes, una cosa promocionat per la campanya estatal "Made in China 2025", que vol convertir el gegant asiàtic en líder mundial de l'alta tecnologia en tots els seus aspectes.

En 2016 la Xina va instal·lar, principalment en fàbriques, 90.000 nous robots, un terç del total mundial i un 30% més que l'any anterior, tot i que encara hi ha molt potencial si es té en compte que només hi ha al país 49 robots per cada 10.000 treballadors, 10 vegades menys que Corea del Sud, el país més "robotitzat".

També comencen a desenvolupar-se, i a aparèixer tímidament als carrers xineses, robots policia capaços de regular el trànsit: la ciència ficció està cada vegada més a prop a la Xina, de la mà de la robòtica i la intel·ligència artificial.