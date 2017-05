Com fer que el teu telèfon tingui una bateria ´inesgotable´

Disposar de bateria durant un dia complet és un dels trets que més es valora a l'hora de comprar un 'smartphone'. Fer ús d''apps', jugar a videojocs o escoltar música consumeix una gran quantitat d'energia.

Però oblidar-se de la càrrega diària és possible amb les últimes tecnologies introduïdes per les companyies tecnològiques en els seus dispositius mòbils, com NeoPower, present en els mòbils Nubia, que permet a l'usuari despreocupar-se de la durada de la bateria, ja que estalvia energia en jocs, navegació, aplicacions de missatgeria...

Tanmateix, és possible fer que la bateria del mòbil duri més temps, allargar la seva vida útil i que sigui una font inesgotable d'energia, encara sense l'última tecnologia en bateries, amb els següents consells que comparteix Nubia.

Com explica la companyia, encara que es cregui que és bo carregar la bateria al 100%, és recomanable no fer-ho. És millor carregar el dispositiu parcialment i mai arribar al límit de la seva càrrega. Tampoc cal esperar que el dispositiu es quedi a 0%, ja que pot ser perjudicial per al rendiment de l'energia.

Si bé necessitem estar connectats al mòbil gairebé les 24 hores del dia, des de Nubia aconsellen apagar-lo de tant en tant. Per exemple, aprofitar mentre dormim per desconnectar del tot, millorarà la vida de la nostra bateria a llarg termini.

Nubia explica que si es vol carregar el terminal diverses vegades al dia, cap problema en fer-ho, però que és molt millor si aquestes càrregues són heterogènies.

Una altra forma de fer que la bateria duri més temps és evitar oblidar el telèfon mòbil al sol, ara que arriba el bon temps. La bateria porta molts components químics i la calor pot afectar en contra seu. I és que les altes temperatures poden fer perdre la funcionalitat d'aquesta.

Finalment, des de Nubia aconsellen no confiar en els carregadors no oficials i barats. És millor fer ús d'aquells que tinguin la potència que necessita el terminal, i fins i tot recomanen des de la companyia utilitzar aquells que vinguin en l'embalatge original.