Jobs volia afegir un botó ´´Enrere" al primer iPhone

Han passat deu anys des que la primera generació d'iPhone va sortir a la venda en el mercat nord-americà, però una dècada després el primer telèfon mòbil d'Apple segueix donant que parlar. I és que Steve Jobs, fundador de la companyia, va voler afegir un botó d'enrere al costat del botó de 'inici', el que hauria donat al primer iPhone una aparença similar als smartphones d'Android.

Així ho ha revelat el periodista Brian Merchant en el seu nou llibre 'The One Device: The Secret History of the iPhone', on narra la història i anècdotes sobre l'origen de l'iPhone. Per elaborar el seu llibre, Merchant ha parlat amb desenes d'enginyers, dissenyadors i extreballadors d'Apple. Un d'ells, Imran Chaudhri, part de l'equip de disseny del primer iPhone, explica a la intenció de Jobs per posar un suposat botó d''enrere'.

"Steve Jobs volia tenir dos botons; tenia la sensació que necessitarien un botó 'enrere' per a la navegació", explica Chaudhri en el transcurs de l'entrevista, en la qual afirma que va ser ell qui va convèncer al fundador d'Apple que l'iPhone només necessitava un botó físic. "Vaig guanyar la discussió", afirma l'enginyer.

A les pàgines del llibre també es parla sobre un prototip de l'iPhone original que comptava amb un teclat físic de la mateixa manera que les Blackberry. Phill Schiller, actual vicepresident de màrqueting d'Apple, va ser el treballador a qui se li va ocórrer la idea, tot i que Jobs va rebutjar el projecte. Suposadament, Tony Fadell, conegut com un dels pares de l'iPod, va revelar aquesta informació a Merchant.

No obstant això, tant com Phill Schiller en el seu compte de Twitter com Tony Fadell han desmentit que es proposés un teclat físic per l'iPhone. No obstant això, de moment no s'ha desmentit ni confirmat la idea de Steve Jobs sobre els dos botons en l'iPhone original.