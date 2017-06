Oskar Fischinger, homenatjat en el ´doodle´ de Google

Oskar Fischinger va ser un avançat al seu temps. Polifacètic com pocs, es va adonar que la música podia convertir-se en una altra cosa quan s'unia a les formes, a la geometria. Per a alguns, va ser el que va crear el que avui es coneix com a videoclip, sempre des de la seva afició i devoció a totes les arts, entre elles la pintura o el cinema. Així, avui es compleixen 117 anys del seu naixement a Gelhaunsen, Alemanya, d'on va haver de fugir en 1936 perseguit pels nazis, de manera que el motor de cerca Google ha volgut retre-li homenatge amb un 'doodle' interactiu i original.

A través de diversos punts seleccionats per l'usuari, es pot crear una cançó amb l'instrument triat i es van veient formes geomètriques de colors. "La música no es limita al món sonor, també hi ha la música visual", recalcava l'artista durant una època en la qual el dictador nacionalsocialista, Adolf Hitler, va titllar el seu art de "degenerat".

Però res va ser obstacle per a aquest artista avançat al seu temps. Va unificar les composicions pictòriques geomètriques amb temes musicals d'origen clàssic. Es va convertir en un dels primers dissenyadors gràfics del seu temps i va crear més de 50 curtmetratges com a animador, per després ficar-se de ple en la pintura a l'oli. Va dibuixar obres que capturaven sobretot el moviment dramàtic i el sentiment que volia per les seves pel·lícules. A més, va inventar el Lumigraph, una mena d'instrument que produïa pantalles cromàtiques amb moviments de les mans. Tot un flux d'energia lligada a l'art que va acabar amb la seva mort el 1967.

Així doncs, aquestes petites obres d'art virtual, com la de l'aniversari de la determinació de la velocitat de la llum, poden ser adquirides i fins i tot decorar qualsevol tipus d'objectes com samarretes, segells o monopatins a través de la seva botiga virtual.



La història del doodle

Google sol decorar les lletres del seu logotip per celebrar els aniversaris de personatges cèlebres o dates claus en el món de la ciència o la cultura, com pot ser el naixement de Charles Chaplin, els guanyadors del Nobel, l'aniversari d''El Quixot" o bé algun esdeveniment rellevant o nou o el calendari gregorià.

El famós cercador ha sorprès amb doodles interactius com per exemple amb el que va commemorar el 30 aniversari de 'Pac-Man', que permetia jugar al famós videojoc.

Altres doodles destacats van ser el dedicat al 70 aniversari del naixement de John Lennon, amb un vídeo que repassava la imatgeria del Beatle; el 60 aniversari de la publicació de 'Els astronautes' de Stanislaw Lem, amb diversos mini-jocs, o l'increïble dedicat a Les Paul, recreant una guitarra inspira