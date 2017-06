La Nintendo SNES mini arribarà a Espanya el 29 de setembre amb 21 títols disponibles

Prepara't per reviure la glòria del 'cervell de la bèstia' amb el llançament d'un nou model de Nintendo Mini Classic: Super Nintendo Entertainment System (SNES). 25 anys després del llançament de la Super Nintendo a Espanya i reunir un catàleg de jocs que molts consideren el millor de la història, Nintendo ha confirmat que a partir del proper 29 de setembre els amants dels jocs clàssics podran reviure una porció de l'era daurada dels 16 bits.

La SNES Mini, que té la mateixa aparença i tacte que la consola original, inclourà 21 jocs preinstal·lats entre els que s'hi troben clàssics atemporals de sagues emblemàtiques com 'Super Mario World', 'The Legend of Zelda: A Link to the Past' 'Super Mario Kart', 'Super Metroid' i 'F-ZERO ".

A més, els jugadors d'arreu d'Europa tenen la oportunitat de gaudir de jocs que originàriament només van sortir a la venda a Amèrica i el Japó, com ara 'Terrestre', 'Final Fantasy III', 'Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars', i com a gran exclusiva també inclourà 'Star Fox 2', seqüela directa de la 'Star Fox' (anomenada 'Starwing' a Europa) que mai va veure la llum més enllà del Japó.

Tan sols uns quants d'aquests títols ja acumulen centenars d'hores de joc, ja que entre ells hi ha diversos noms imprescindibles del gènere RPG com ara 'Secret of Mana', 'Final Fantasy III', 'Terrestre' i 'Super Mario RPG: Legend of the Seven'. Fins i tot el seguidor més acèrrim de es trobarà amb alguna novetat ja que hi trobarà inèdits com 'Star Fox 2', tot i que l'haurà de desbloquejar superant inicialment la fase original de Star Fox

La SNES Mini inclou un cable HDMI, un cable d'alimentació USB i dos comandaments amb cable Super NES Classic Controller -una opció ideal per gaudir com en els vells temps.

Aquest són els jocs preinstal·lats en la SNES Mini:

'Contra III: The Alien Wars'

'Donkey Kong Country'

'Terrestre'

'Final Fantasy III'

'F-ZERO'

'Kirby Super Star'

'Kirby's Dream Curse'

'The Legend of Zelda: A Link to the Past'

'Mega Man X'

'Secret of Mana'

'Star Fox'

'Star Fox 2'

'Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting'

'Super Castlevania IV'

'Super Ghouls' n Ghosts '

'Super Mario Kart'

'Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars'

'Super Mario World'

'Super Metroid'

'Super Punch-Out !!'

'Yoshi's Island'