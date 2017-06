Quines són i com evitar les estafes en línia més perilloses

Internet s'ha convertit en un lloc perfecte per als estafadors gràcies al seu anonimat i a la capacitat d'enganyar a distància, factors que han fet que els diversos mètodes d'estafa s'hagin multiplicat en els últims anys. Per això, abans de pagar qualsevol cosa per internet és vital conèixer les tàctiques més utilitzades pels estafadors per robar i com contrarestar-les.

Els fraus a l'hora de comprar a internet amb targeta de crèdit són dels més comuns. Segons la Memòria Anual sobre la Vigilància dels Sistemes de Pagament, publicat pel Banc d'Espanya, només el 2015 les operacions fraudulentes amb targetes emeses a Espanya van ascendir a 687.000, fet que suposa uns 52 milions d'euros. D'aquestes, un 55% es va produir en operacions a distància (Internet, telèfon, 'correu electrònic').

Les estafes amb la targeta de crèdit solen ocórrer quan el web en qüestió té fallades en la seva seguretat, per exemple la manca de passarel·la de pagament d'un banc. De fet, moltes plataformes il·legals dissenyen passarel·les gairebé idèntiques a la dels bancs amb l'objectiu de desviar els diners i robar dades bancàries.

No obstant això, aquest tipus de fraus són cada vegada més rars a causa dels sistemes de seguretat que ofereixen els bancs, com la verificació del pagament via SMS.



Què és el 'phishing'?

Els estafadors en línia també solen fer-se passar per bancs i plataformes per confirmar contrasenyes i dades a través d'emails a causa d'"algun problema amb la targeta". Gràcies a aquesta estafa coneguda com a 'phishing', els delinqüents poden tenir accés total a dades bancàries.

Cal tenir en compte que cap banc o plataforma web legal demana per correu dades personals o bancàries, i encara menys contrasenyes de forma explícita. Per això, si reps un correu del teu banc demanant aquesta informació, el millor és esborrar l'email.

L'única ocasió en què es poden donar dades personals i contrasenyes a internet és quan es navega en un web segur. És a dir, si l'URL conté el codi HTTPS, el que significa que ningú interceptarà les dades.

En aquest sentit, també cal revisar el codi HTTPS per evitar el 'pharming'. Aquest mètode d'estafa és semblant al 'phishing', tot i que es diferencia que el ciberdelinqüent canvia els registres de les DNS de l'usuari per tal de poder-lo redirigir cap a una adreça web fraudulenta idèntica a la que es vol accedir. Gràcies a això, l'estafador pot robar les dades personals que s'insereixin al web fals.



Evitar les subscripcions de SMS

A internet proliferen moltes pàgines il·legals de 'streaming' amb contingut gratuït com partits de futbol, ??sèries o pel·lícules, encara que l'accés a diverses d'elles pot sortir molt car per a l'usuari. És freqüent que aquestes webs redirigeixin a pàgines 'pop up' que diuen oferir el contingut que es busca a canvi que l'usuari escrigui el seu número de telèfon.

És perillós introduir el número en aquest tipus de pàgines, ja que el normal és que l'usuari acabi subscrit per un alt preu a uns serveis que no tenen relació amb el que es buscava. I per descomptat, el contingut desitjat seguirà sense estar disponible. Davant d'aquest tipus d'estafes el millor és no facilitar el número de telèfon a pàgines webs que no siguin de confiança o que demanin aquesta dada per oferir qualsevol contingut.

Tampoc cal confiar-se a l'hora d'entrar en webs que ofereixin pagament anticipat per productes o serveis. Hi ha algunes empreses falses que arriben a convèncer als clients dient que cal pagar per avançat per comprar el producte, encara que després aquest mai arriba.

Compte amb els casinos en línia

El 2012 es va publicar la Llei 13/2011, que endureix encara més l'estricta regulació que afecta els casinos, cases d'apostes i sales de bingo en línia a Espanya, tot això amb l'objectiu d'evitar les estafes per part de webs falses. No obstant això, el nombre d'estafats va augmentar de 6.532 persones a 22.575 des del 2011 al 2015, de manera que l'usuari també ha d'estar atent per no caure en fraus.

Per confirmar que el web d'apostes sigui totalment fiable, cal verificar que el seu domini acabi en".es", ja que la llei espanyola així ho obliga. També és recomanable buscar logos oficials que garanteixin el joc segur dins de la pàgina, i per descomptat cal assegurar-se que a l'URL estigui el codi HTTPS.

Si no s'està molt segur sobre la fiabilitat de la casa d'apostes, el millor és entrar a la web d'Operadors de joc, on apareixen tots els serveis de joc amb llicència oferta pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Un web legal sempre posarà el seu número de llicència ofert pel Ministeri, així com les dades de l'empresa i diversos mètodes de contacte.