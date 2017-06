Set trucs perquè la bateria del mòbil duri més

L'estiu ja és aquí i amb ell la necessitat de passar tot el dia a l'aire lliure per aprofitar les altes temperatures i les hores de llum al màxim. I és en aquests moments quan el telèfon mòbil es converteix en el nostre gran aliat contra les hores d'avorriment.

Però els Smartphones d'ara no tenen res a veure els enormes dispositius de fa deu anys pel que fa a bateria. Per això aquests dies a molts els sorgeix una pregunta: Com fer que la bateria del mòbil duri més?

Desactiva el GPS

Moltes de les aplicacions que utilitzes diàriament, com Twitter o WhatsApp, registren la teva ubicació geogràfica connectant-se al GPS. Aquest servei és un dels que més bateria consumeixen i per això és molt important utilitzar només quan sigui necessari. Per desactivar-només has d'entrar a Configuració>;; Privadesa>;; Localització i des d'aquí podràs canviar l'opció d'ubicació a totes les aplicacions.

Allunya'l de la calor

Les altes temperatures són perjudicials per a la vida dels telèfons mòbils, especialment per a les bateries. No cal que guardis el Smartphone a la nevera, només cal que el mantinguis en un lloc fresc després de carregar-, sobretot si notes que la bateria s'ha escalfat massa, i evitis que aquests dies de platja i piscina el sol acabi amb la seva vida útil.

No ho carreguis al 100%

Que desendollar el telèfon sense que hagi acabat de carregar és dolent per a la bateria no és cert. Almenys no ho és amb les de ió de liti, que són les que tenen la gran majoria dels Smartphones de l'actualitat. Tampoc és aconsellable deixar el mòbil endollat quan la bateria està ja al 100%.

Endolla'l sempre que puguis

Tampoc és recomanable esperar que la bateria del telèfon estigui del tot esgotada per recarregar-la, ja que pot ser perjudicial per al rendiment de l'energia. És millor carregar el Smartphone quan la bateria està per sobre del 5%

Connecta't al Wifi

Quan estiguis a casa, o sempre que puguis, connecta el teu telèfon a una xarxa Wi-Fi. D'aquesta manera el dispositiu necessitarà menys energia que en utilitzar les dades de la tarifa, a més de resultar més econòmic.

Posa el mòbil en mode avió

Si aquest estiu marxaràs de viatge o simplement tens una cita en què no vols ser molestat, el millor que pots fer és activar el mode Avió. Amb aquest senzill gest estalviaràs bateria i faràs que les notificacions o trucades perdudes t'arribin quan desactivis aquesta funció.

Actualitza les teves aplicacions

Intenta actualitzar les aplicacions que tens al teu dispositiu sempre que puguis. Sovint les millores que ofereixen les empreses en les seves actualitzacions estan relacionades amb el consum de la bateria.