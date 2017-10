5 apps que han canviat la forma de veure la televisió

Cada espectador de l'estat inverteix una mitjana de 222 minuts al dia, és a dir, 3,7 hores en una jornada, segons l'últim informe anual de l'EGM. Els hàbits que giren al voltant del consum de televisió han variat en els últims temps amb l'arribada de les aplicacions mòbils. El 87% dels espectadors utilitzen un dispositiu mòbil mentre veuen la televisió, segons dades d'Accenture a nivell global. Canviar de canal sense la necessitat d'usar el comandament a distància, veure la televisió directament des d'una app al mòbil o conèixer informació contextual mentre s'està veient una pel·lícula són algunes de les múltiples opcions que ofereixen avui en dia els smartphones en l'experiència de segona pantalla.

Descobreix en temps real totes les curiositats sobre les pel·lícules



L'aplicació Dive sincronitza la pel·lícula que s'està veient a través de l'àudio i dóna resposta a totes les preguntes que sorgeixen als espectadors mentre veuen un film. Qui és aquest actor? Quina cançó està sonant? On estarà gravada aquesta escena? L'app mostra de forma dinàmica, a mesura que avança la pel·lícula, informació referent a més de 20 categories (moda, curiositats històriques, música, cotxes...) A més, permet interactuar amb els elements informatius i guardar-los per consultar-los més endavant. Té més de 4.000 pel·lícules i sèries catalogades i està disponible per a iOS i Android.

Dive també està disponible a la sèrie Tizen de Samsung Smart TV i permet sincronitzar amb les pel·lícules i sèries que s'estan emetent en directe en els canals de televisió quan es prem el botó groc del comandament. En prémer "Dive in" s'entra directament en l'experiència de visionat i descobriment de la informació.

Converteix el mòbil en un comandament a distància



De vegades buscar el comandament de la televisió pot suposar un mal de cap o fins i tot de vegades poden sorgir picabaralles familiars per decidir qui ha d'agafar-lo per canviar de canal. Per evitar aquest tipus de conflictes, l'aplicació Peel Smart Remote permet usar el telèfon intel·ligent com a comandament a distància. D'aquesta manera, sempre es tindrà la possibilitat de canviar de canal o pujar el volum des del propi dispositiu mòbil.

Digues adéu als spoilers i no perdis el fil de la teva sèrie preferida



L'aplicació TVShow Time permet portar un control sobre els capítols vistos d'una sèrie. D'aquesta manera, s'evita repetir un capítol ja visionat. A més, té una comunitat de serièfils que reacciona als capítols que han vist a través de comentaris, mems o gifs. Com a novetat, evita que els usuaris rebin spoilers perquè les notícies i comentaris dels altres usuaris s'adapten al progrés de cada un.

La graella televisiva, al palmell de la mà



Mirar el teletext per conèixer la programació és cosa del passat. L'aplicació mòbil Guia TV té un llistat amb la programació de més de 240 canals de televisió, des dels autonòmics i nacionals fins als internacionals. Es pot consultar la programació, guardar els favorits, compartir informació en xarxes socials o afegir la informació dels programes dins de Google Calendar.

La televisió ara està en el nostre mòbil



Les cadenes de televisió han apostat per llançar aplicacions mòbils per accedir als seus continguts en línia des de qualsevol part, sense haver d'estar davant de la televisió. Aquest és el cas de l'app MiTele, que possibilita gaudir online dels continguts emesos pels canals del grup Mediaset (Telecinco, Cuatro o FDF, entre d'altres). Per la seva banda, el grup Atresmedia té l'aplicació Atresplayer per accedir als informatius, programes o sèries dels seus canals (Antena 3, La Sexta o Mega) i fins i tot té integrades les emissores Onda Cero i Europa FM.