Les teves converses són realment privades?

En un sol minut s'intercanvien més de 20 de milions de missatges de WhatsApp. Infinitat de converses privades on el seu contingut viatja per la xarxa. Però s'han descobert programes massius d'espionatge. Fins a quin punt són privades aquestes converses? Moltes apps de missatgeria han incorporat mesures per garantir que només emissor i receptor puguin llegir el que s'envia, fora de l'abast de tercers. Una d'elles és el xifrat d'extrem a extrem.

En què consisteix aquest xifrat?

En iniciar la conversa, el dispositiu emissor i el receptor intercanvien un codi de seguretat per veure el contingut dels seus missatges. Cada missatge es transmet protegit per una clau que és prou complexa perquè cap tercer pugui desxifrar-la. Amb el xifrat d'extrem a extrem ni l'empresa de missatgeria podria accedir al contingut. "Podrien donar detalls com el nombre de missatges enviats o la data i hora d'enviament, però res més", afirma l'analista de seguretat de Kaspersky Lab José Selvi. "Per WhatsApp, quan s'envia un missatge és com si passés una caixa forta tancada per davant dels seus ulls", afegeix. L'app actua com a transportista de la caixa forta (el missatge) però no té la clau que permet la seva lectura.

Fins a quin punt és important?

"Que la informació estigui xifrada és molt important", afegeix l'experta en seguretat informàtica Purificació Carinyena, doctora en Ciències Físiques. "Molta gent no és conscient de la quantitat d'informació que enviem i rebem amb el mòbil i del vulnerable que aquesta és si es transmet sense xifrar".

"Un ciutadà sempre tendeix a pensar que el contingut de les seves converses no és important com per interessar a ningú, però hi ha informació sensible (contrasenyes, ubicacions, imatges?) Que pot ser interceptada per tercers", afegeix Carinyena professora d'Enginyeria Informàtica de la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Aplicacions segures

WhatsApp, l'aplicació de missatgeria més popular i que compta amb més de 1.200 milions d'usuaris actius a tot el món, va incorporar el xifrat d'extrem a extrem a l'abril del 2016. La decisió es va prendre després fer-se públiques algunes vulnerabilitats del programa que evidenciaven les seves mancances en qüestió de seguretat.

El nou sistema de xifrat de l'app -des del 2014, propietat de Facebook- va ser dissenyat pel mateix equip responsable de la seguretat de Signal, l'app de missatgeria recomanada pel exanalista de la CIA Edward Snowden. En pocs anys s'ha passat de la desprotecció total a què nombroses aplicacions incloguin per defecte el xifrat d'extrem a extrem. Aplicacions com Line, iMessage o Telegram apliquen aquesta tecnologia. Altres com Facebook Messenger ofereixen a l'usuari la possibilitat d'activar-la.

Tot i que la millora de la seguretat ha estat progressiva, algunes apps de missatgeria i xarxes socials encara no ho fan, com Skype o snapchat. Els experts recalquen la necessitat d'una major conscienciació entre usuaris sobre la importància de protegir la seva privacitat i llancen una advertència: tota la seguretat que apliquin les apps no serveix de res si després es cometen imprudències com tenir el mòbil sense contrasenya.