Descobreix les novetats del nou sistema iOS 11

L'última versió del sistema operatiu mòbil d'Apple, iOS 11, arribarà aquest dimarts a partir de les 19:00 hores com a actualització gratuïta amb novetats respecte a iOS 10.

Entre les noves possibilitats i tasques, es troba la possibilitat de personalitzar el 'Centre de Control'. Des de 'Ajustaments', s'accedeix a 'Centre de Control', on els usuaris d'iPhone o iPad poden eliminar, afegir o reordenar els ítems segons les preferències de cadascú. Per exemple, es pot afegir la calculadora i l'alarma per accedir ràpidament a aquestes aplicacions.

Respecte a la multitasca, amb iOS 11, els usuaris només hauran de arrossegar una 'app' fora del 'Dock' que arriba amb aquest sistema operatiu mòbil i utilitzar 'Slide Over' o 'Split View' per realitzar dues tasques alhora, com desplaçar-se a través d'una pàgina web mentre s'escriu una nota de la missatgeria.

Amb la funció d'arrossegar i deixar anar a l'iPad, es podrà fer ús de la capacitat 'Multi-Touch' per moure imatges, text i arxius entre aplicacions, seleccionant fins i tot diversos ítems amb només uns tocs. Aviat, moltes de les 'apps' de major ús d'incorporar aquesta funció, com avança Apple en un comunicat.

Amb la nova 'app' es podrà explorar, fer cerques i organitzar tots els arxius emmagatzemats per l'usuari en el seu iPad, en iCloud Drive i en altres serveis en el núvol, des d'un mateix lloc.

El nou escàner permet escanejar documents d'una o de diverses pàgines. Detecta automàticament les vores de la pàgina, des de qualsevol angle, i centra el document per aconseguir l'enquadrament perfecte. Es poden afegir al document anotacions escrites a mà alçada amb l'Apple Pencil en l'iPad Pro, per exemple, per signar formularis, sense haver d'imprimir res.

En cas d'haver de apuntar alguna cosa amb urgències, els usuaris només ha de tocar la pantalla de bloqueig de l'iPad amb l'Apple Pencil perquè s'obri a l'instant la 'app' Notes amb la qual poder anotar qualsevol cosa al vol. I a l'hora de localitzar anotacions concretes, l'eina de cerca permet navegar pels apunts escrits a mà de forma fàcil i ràpida.

La prestació 'No Molestar' ajuda l'usuari a eliminar les distraccions al volant per centrar-se en la carretera. Silencia les notificacions automàticament mentre es condueix per mantenir apagada la pantalla. Hi ha la opció fins i tot d'enviar una resposta automàtica als contactes que l'usuari té a 'Favorits' per avisar-los que està conduint i no pot respondre fins arribar a la destinació.

Orientar-se en els principals aeroports i centres comercials serà molt fàcil gràcies al fet que la 'app' Mapes d'Apple afegeix detallats mapes de l'interior dels principals aeroports i centres comercials del món.

Amb iOS 11, l'assistent personal Siri té una veu més natural, pot traduir de l'anglès a l'alemany, xinès, espanyol, francès o italià. I anticipa suggeriments basats en l'ús personal de l'usuari.

L'App Store, per la seva banda, estrena un nou disseny que permet descobrir aplicacions i jocs més fàcilment. La pestanya 'Avui' comptarà amb entrevistes i textos preparats pels editors de l'App Store. Desvetllaran les històries dels desenvolupadors de iOS i els seus grans 'apps' i jocs.

Pel que fa a les fotografies, efectes com Bucle, Rebot i Llarga Exposició proporcionaran noves possibilitats a l'hora d'editar les 'Live Photos' i immortalitzar els moments més especials.

La funció 'Records' compta amb nous tipus de records, millors seleccions i pel·lícules de 'Records' a 'Mode Retrat'. I la funció 'Persones' és més senzilla d'usar, més precisa i es sincronitza automàticament en tots els dispositius de l'usuari via iCloud Photo Library.