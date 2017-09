Es posen a la venda els nous iPhone 8 i 8 Plus

iPhone 8 i iPhone 8 Plus.

iPhone 8 i iPhone 8 Plus. Reuters

Els nous iPhone 8 i 8 Plus s'han posat a la venda aquest divendres a Espanya. A l'espera que arribi l'iPhone X, nou vaixell insígnia d'Apple, ja és possible adquirir els models 8 i 8 Plus a partir de 809 euros.

El nou 8 és en realitat un telèfon totalment diferent al 7. El seu nou disseny, nous components i accessoris fan que estiguem davant una nova generació d'iPhones també amb càrrega sense fil.

Els iPhone 8 incorporen el nou xip anomenat A11 Bionic, igual al de l'iPhone X, i que és el més potent mai muntat en un iPhone.

Amb una gràfica un 30% més ràpida i la meitat de consum energètic, els nous iPhone també presumeixen de càmeres ja que inclouen nous sensors de de 12 MP i un nou mode 'Retrat' realment únic que analitza la cara i permet crear retrats increïbles.

A la part de vídeo pot gravar en resolució 4K a 60 fps i en FullHD a 240fps. El sistema operatiu és iOS 11.

Els iPhone 8 estan disponibles a un preu de 809 euros -64 GB- i 979 euros -256 GB-. La versió Plus té un preu de 919 euros i 1.089 euros (64 i 256 Gb respectivament).