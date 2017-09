«NBA 2K18»: realisme total i un grapat d'homenatges

Arriba 'NBA 2K18', el joc de bàsquet que està cridat a "dominar-los tots", una nova entrega de la saga esportiva 2K que proposa millores notables en pràcticament tots els seus apartats. Li poden sortir competidors, però difícilment cap podrà fer un tap a una producció d'aquest nivell. Banyat en realisme (més que mai), '2K18' ens arrossega cap al món del bàsquet professional, però també cap a les competicions de carrer i fins i tot fins a la gestió com a estratègia. Tot, amb un component de personalització que crida l'atenció. Comencem a parlar del joc apartat per apartat:

El millor, un realisme que espanta i un mode Carrera espectacular



Podríem començar parlant de les seves moltes característiques, però siguem sincers, 'NBA 2K18' entra pels ulls per raons òbvies: mai s'ha vist un joc de bàsquet amb aquesta qualitat gràfica. No ens referim exclusivament als efectes de llum i ombrejat (que són molt bons), si no de que els jugadors han estat reflectits d'una manera tan realista que espanta. Molt es parla de 'Pro Evolution Soccer' i de 'FIFA' com els mestres a l'hora de fer que els jugadors s'assemblin als seus homòlegs de carn i ossos; la realitat és que aquest títol de bàsquet fa el mateix ... i fins i tot en alguns casos amb un nivell de detall superior. Cada rostre, samarreta (amb els seus respectius moviments, arrugues, doblecs ...), cada línia d'expressió: tot està realitzat amb un gust pel detall que frega la preciositat. Està clar que quan desenvolupem un partit carregat d'intensitat no estarem per romanços ni tindrem temps per apropar la vista a la pantalla i buscar les pessigolles als detalls de l'esportista en qüestió; però això sí, quan hi ha una repetició podem posar-nos minuciosos i gaudir dels detalls, admirar els cabells, les expressions facials ... A vegades ens donarà la sensació (salvant les distàncies òbvies, és clar) d'estar contemplant un autèntic partit de la NBA. Moltes altres ocasions hem estat testimonis de com se sacrifica l'aspecte gràfic en pro d'alineacions realistes o d'una bona intel·ligència artificial. Ara no cal prescindir de res. Per primera vegada, la generació actual es mostra en tot el seu esplendor.

El nivell de detall de cada jugador és impressionant. Foto: Elsotanoperdido

La veritat és que 'NBA 2K18' suposa una simbiosi perfecta, ja que convida el jugador a implicar-se en totes les facetes del joc, ja sigui en partits ràpids amb els nostres propis amics a la mateixa pantalla o contra altres usuaris d'internet. També ho fa sense deixar de proveir-nos d'un realisme que queda palès no sobre el parquet, sinó també en el genial mode Carrera, un dels aspectes que ja eren presents en anteriors lliuraments, però que en aquest millora: manté el nivell cinematogràfic i es converteix en una autèntica narració, trencant una vegada més la barrera entre jocs esportius i títols en "campanya". Si escollim aquesta opció per jugar, serem els encarregats de portar al nostre personatge fins a la fama, però per això arrencarem des del punt més baix, el bàsquet de barri (per sort el personatge té una pista propia), tot i que l'entrenament també inclou sessions d'exercicis especials que als més experimentats en el camp dels videojocs els recordarà al GTA: San Andreas.

El barri, un nou mont casi obert



'NBA 2K18' brinda gran quantitat d'activitats per entretenir-se gràcies al mode de joc El Barri. Per exemple, al gimnàs tenim petits reptes en forma de minijocs "apretabotons". Per enfortir el nostre jugador, podrem visitar aquesta localització i interactuar amb altres usuaris, competir amb altres jugadors a les pistes del Barri o fins i tot visitar l'estudi de tatuatges i la barberia. 'NBA 2K18' en el seu mode Carrera sembla estar reprimint les ganes de convertir la ciutat en un joc de món obert, on anar d'un entorn a un altre a entrenar i llançar unes cistelles. De tota manera, que ningú s'alarmi ni esperi una altra cosa: ens movem per menús, escollim on anar i procedim a entrenar, jugar en partits 3 contra 3, 2 contra 2, 1 contra 1 o al que toqui. La intensitat es fa patent a mesura que anem millorant i guanyant punts de nivell.

La durada d'aquest model "història" varia en funció de les aspiracions de cada usuari, el temps que decideixi jugar, entrenar i prestar atenció a la narració, que en tot moment segueix avançant, afegint nova informació i situacions. Tot un encert seguir apostant per l'aspecte més narratiu d'un títol, que de per si ja ofereix infinitat d'hores de partits i competicions en general.

El mode el Barri ens ofereix innombrables possibilitats. Foto: Elsotanoperdido.com

Probablement el millor per iniciar-se en el bàsquet virtual passa per començar amb els partits lliures que es poden disputar després del primer entrenament -en els quals també hi ha una convenient explicació de l'ús del comandament- fomentant que l'usuari es familiaritzi en primer lloc amb els botons. Aquesta és la base per començar un camí que ens portarà a explorar estratègies, estudiar el comportament dels rivals, buscar buits entre l'equip contrari, apreciar les qualitats de cada jugador en base a la seva puntuació i, d'aquesta manera, obrir-se pas per un esport tan espectacular com competitiu.

El mode entrenador, un altre tipus d'experiència



A 'NBA 2K18' tenim opcions de joc específiques per a cada tipus d'usuari, per autèntics entesos i experts, fins a "primerencs". Com avançàvem, qualsevol perfil d'usuari hi té un lloc reservat; també els que juguen sense l'ànim de llançar la pilota i encistellar. Ens referim als aspirants a entrenador d'equip. En aquesta faceta, el joc se separa per complet del concepte i la mecànica que coneixem. Ara ens toca valorar qualitats, estudiar posicionaments al camp, o triar el millor fitxatge, entre altres activitats.

Això no es fa de manera lliure: ara comptem amb una història que es diferencia frontalment del vist al mode Carrera, en el qual l'usuari encarna un jugador retirat de la pista per una lesió, però que segueix lligat al seu esport.

Fregant l'estil d'aventura



Explicats aquests dos modes, no deixarem passar més temps sense explorar la resta de vessants competitives, en les quals es desenvolupen els partits professionals i on per sisè any consecutiu, el trio format per Antoni Daimiel, Sixto Miguel Serrano i Jorge Quiroga, aporten el seu granet de sorra en els comentaris en castellà. També podem deixar-los en la seva versió original i gaudir de les valoracions de Kevin Garnett i Kobe Bryant, dos grans que han gravat interessants converses que acompanyen els partits abans, durant i després, fent-nos sentir més a prop de la competició nord-americana real; aquesta que podem seguir de matinada per la diferència horària respecte al nostre país.

Val la pena ressaltar diversos aspectes en el comportament dels jugadors, i és que la intel·ligència artificial ha millorat. El comportament, les reaccions, la recerca de rutes cap a la cistella; tota una experiència que reforça el realisme i que permet apreciar que no estem acompanyats de rebots amb una configuració bàsica. Contrincants i aliats han guanyat patrons de comportament més humans, amb més capacitat de racionar que provoquen la necessitat, un any més, d'esprémer les neurones i aguditzar la capacitat de reacció per encaixar bons partits.

Per sort, el funcionament general i el temps de reacció és perfecte. Els controls, per molt simulador que sigui, són senzills i tan sols cal uns minuts per començar a llançar, córrer, bloquejar i regalar passades. Per llançar comptem amb un útil indicador de potència que se situa sobre el cap del jugador i, que un cop ple, ens indica una major probabilitat d'encert cara a cistella. Gràcies a això, els partits són ràpids, fluids i ens permeten anticipar-nos, crear situacions de perill, llançar des de lluny en moments extrems o donar lloc a agòniques lluites per bloquejar la cistella. També la defensa és senzilla, amb línies que indiquen la direcció en què estem duent a terme un bloqueig de la pilota en la trajectòria. Els jugadors saben treballar en grup i cada un exerceix la seva funció de defensa o atac amb solidesa i realisme. Bon treball de programació en tots els sentits.

Jugadors al dia i amb homenatges



L'adquisició de '2K18' ens assegura que les alineacions estaran actualitzades en tot moment; amb els mateixos equips i jugadors que la competició d'aquesta temporada. Al seu torn, i al costat de grans noms d'equips de sobres coneguts, fan acte de presència alguns clàssics. Aquesta és la destacada secció "All Time Team", que reviu les alineacions més importants de les últimes dècades i farà les delícies per a qualsevol amant de bàsquet nord-americà. Això sí, aquests equips no es poden seleccionar en tots els modes; són exclusius per a Partit Ràpid, independentment de si juguem contra la màquina o algun amic.

El meu Equip, el mode estrella per competir

Totes les figures de Los Angeles Lakers, reunides a 'NBA 2K18'. Foto: Elsotanoperdido



Passem a centrar-nos en el mode El meu equip, que donarà hores i hores de joc a l'usuari. Es tracta, com el seu nom indica, de crear la nostra pròpia alineació mitjançant una sèrie de cartes (la manera de distribuir jugadors). Toca confeccionar un conjunt de jugadors fent ús del que disposem, fet que té molts punts d'estratègia. Així doncs, no sempre tindrem als millors; de fet, la major part del temps es basa en saber administrar els esportistes per a cada posició. A cada partit guanyat (o nivell de competició superat), rebrem monedes, que, al seu torn, es canvien per més cartes de jugadors per anar creant el millor equip possible.

Cal tenir en compte que en aquesta temporada té un gran pes l'entrenador, molt més que en anteriors lliuraments. Així doncs, varia si volem un conjunt defensiu, agressiu ... estem davant l'apartat més personal de 'NBA 2K18', que ofereix més i més hores d'enfrontaments passant de nivell en nivell sempre amb equips de categoria similar i amb una corba de dificultat que es va endurint. Aquest mode, que promet mantenir-se viu a base de propostes de competició, premis especials i l'"infinit" del seu plantejament, completa un conjunt que converteix el lliurament d'aquesta temporada en el millor joc de simulació de bàsquet que veurem en bastant temps .

Conclusions



'NBA 2K18' ofereix una important experiència per als fans de l'esport i al mateix temps, un dels títols més complets i que millor llueixen de la temporada a totes les plataformes per a les que està disponible. Però, a més, és també una mostra de bon gust i passió per la història d'aquest esport, tot un detall per als seus seguidors. Certifica que dins de la continuïtat que suposen els jocs esportius any rere any, hi ha espai per a millores, novetats i avanços tecnològics. En els propers mesos serem testimonis de com cristal·litza l'experiència entre el públic, que ofereix hores i hores per explotar als nostres esportistes ... i segur que també molts vídeos en línia dedicats a demostrar que el seu equip és el millor.