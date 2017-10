Alerta per la popularització d'una xarxa social que promou el ciberassetjament en l'anonimat

This Crush és una nova xarxa social on el principal atractiu és la possibilitat d'interactuar i enviar missatges o comentaris als altres usuaris de forma anònima. És una aplicació força opaca i no hi ha dades concretes dels catalans que la utilitzen però el professor de la UOC Ferran Lalueza xifra en centenars de milers les descàrregues que s'han fet a Catalunya.

Tot i que les normes d'ús la limiten a la majoria d'edat, falsejar-ho és fàcil i es calcula que molts perfils corresponen a menors d'edat, sobretot entre 13 i 16 anys. Per això, els experts alerten que la xarxa es pot convertir en una nova arma de ciberassetjament i, per aquest motiu, estar a l'aguait és la principal recomanació per als pares.

En només un any, l'ús de This Crush ha experimentat un creixement exponencial. Així ho ha confirmat a l'ACN Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i expert en xarxes socials, que ha vist com l'aplicació és cada vegada més popular i que les limitacions imposades per l'empresa no garanteixen un bon ús d'aquesta, ja que tot i l'obligatorietat de ser major d'edat per obrir-se un perfil, és fàcil mentir.

La companyia, amb seu social a Israel, es remet a les lleis d'aquest país i deixa tota la responsabilitat a l'usuari i, en cas que sigui menor, al seu tutor.

El perill de This Crush rau en el seu principal atractiu, l'anonimat. Els usuaris poden interactuar amb altres usuaris, ja sigui a través de missatges o comentaris, de forma anònima. La «coartada» inicial de l'empresa creadora és poder enviar «floretes» i afalacs, i poder facilitar la declaració d'amor entre els usuaris, però tal com explica Lalueza, aquesta primera impressió deriva cap a insults, atacs verbals o comentaris de mal gust, per la qual cosa s'acaba atacant l'autoestima de les persones.

El problema es dona, explica Lalueza, perquè tot i ser una xarxa per majors d'edat, els usuaris se situen entre els 12 i els 20 anys, i majoritàriament, entre els 13 i els 16 o 17, ja que l'atractiu de l'anonimat «afortunadament va remeten amb l'edat i, tot i que també n'hi hagi, les actuacions de gent gran en aquesta línia són més residuals.

Per tant, tot i que els menors no puguin utilitzar-la, en són els principals usuaris i, a més a més, en fan un ús totalment inadequat, ja que ja s'han detectat casos de ciberassetjament entre menors, i alguns ja han arribat a la policia.

Lalueza explica doncs, que aquest anonimat és l'únic valor afegit de This Crush, que a nivell de contingut s'aprofita d'altres plataformes com Instagram o Facebook, i que a nivell d'interfície té fins i tot una aparença «vintage».

Amb tots aquests elements, This Crush s'està convertint en una nova arma de ciberassetjament entre joves, i ja se n'han detectat casos que han acabat amb denúncies. Per fer-hi front, un dels esculls que s'hi poden trobar les famílies, és el desconeixement per part dels pares de la seva existència.

Lalueza recorda que altres xarxes com Facebook, Twitter o Instagram són més populars entre el públic adult i els fills hi poden coincidir amb els pares, que coneixen el seu funcionament per poder-ne detectar un ús inadequat.

Segons reconeix Lalueza, molts pares «ignoren» l'existència de This Crush i per tant, no en tenen control, ja que precisament els fills acostumen a «migrar» cap a xarxes on no hi troben la família. Aquest expert en xarxes socials recomana als progenitors parlar molt amb els fills per formar-los i educar-los en els aspectes positius que aporten les xarxes remarcant clarament els seus riscos, i en el cas de This Crush, evitar-ne l'ús perquè no aporta res positiu, sinó només inconvenients.

Precisament en aquest aspecte, hi coincideix el membre de l'Associació NACE contra l'assetjament escolar, Josep Soler, que reconeix que als pares, els és difícil estar al dia de totes les novetats a les xarxes socials o aplicacions canviats i per tant, creu que formar-se i actualitzar-se és de les poques eines que tenen les famílies.

Soler reconeix que aquest tipus de xarxes socials, que faciliten l'anonimat, donen als assetjadors una falsa sensació d'anonimat que permet actuar amb més impunitat perquè la situació ho facilita.

Soler alerta que el ciberassetjament, tot i ser un tema minoritari dins de l'assetjament escolar que es calcula que pateixen un 20% dels escolars, cada vegada és més freqüent i sobretot, es dona en edats més baixes perquè els infants utilitzen des de més petits els dispositius mòbils i l'ordinador o els videojocs.

Per això, alerta que cada vegada es dona més aviat i amb el risc, diu Lalueza, d'afectar els adolescents en una edat en què la personalitat encara s'està definint.