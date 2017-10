Apple desafia Netflix i Amazon

El pla d'Apple per desafiar Netflix i Amazon en el negoci de la televisió ha quedat una mica més clar. El fabricant de l'iPhone i l'iPad planeja llançar una nova versió de la sèrie de ciència ficció de Steven Spielberg 'Amazing Stories', d'acord amb NBCUniversal, una de les companyies de televisió que treballen amb el gegant de la tecnologia.

'Amazing Stories' seria la primera sèrie original que Apple finançaria, després que la companyia de tecnologia més valuosa del món hagi contractat a dos executius de Sony Corporation per guiar les seves incipients esforços en la producció de televisió.



1.000 milions de dòlars en produccions originals en 2018



Després d'anys venent programes de televisió i pel·lícules d'altres companyies a la seva botiga iTunes, Apple ha fet el salt a Hollywood i ha començat a competir amb aquestes mateixes empreses pels drets de produir futures sèries.

La companyia s'ha compromès a gastar 1.000 milions de dòlars en produccions originals el proper any, i ha contractat a Zack Van Amburg i Jamie Erlicht de Sony Pictures Television, companyia que va produir 'Breaking Bad' i 'The Blacklist'.

Apple pagaria així 5 milions de dòlars per episodi de 'Amazing Stories', segons el Wall Street Journal, que va informar sobre l'acord dimarts. No obstant això, el pacte encara no està tancat, segons persones familiaritzades amb l'assumpte a Bloomberg News.

"Ens encanta estar al capdavant de la inversió en programació d'Apple, i no se'ns ocorre millor manera de començar que amb l'adorada franquícia de Spielberg 'Amazing Stories'", va dir Jennifer Salke, presidenta de NBC Entertainment, en un comunicat.

Encara no està clar com Apple llançarà els seus programes, o quan. Però la venda de serveis de mitjans ha adquirit una nova urgència a l'empresa ja que les vendes d'iPhone han disminuït.