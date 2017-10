Quins mòbils fan servir Trump, Rajoy, Merkel o Macron?

Alguna vegada t'has preguntat quin telèfon mòbil tenen els presidents de països com Espanya, Estats Units o Rússia? Segur que sí. Per la teva ment passaran moltes marques conegudes, però has de tenir en compte una cosa: com més segur sigui el mòbil, millor.

Ser el president té moltes conseqüències, entre elles la seguretat. Qualsevol pas que doni una persona de tanta importància ha de ser sempre segur. A l'actualitat, els telèfons són sempre l'objectiu dels pirates, que busquen fer-se amb missatges i imatges compromeses per treure'n profit.

Per això, quan un arriba a càrrecs de responsabilitat, ha de deixar enrere el seu dispositiu i buscar altres vies de comunicació per fer front, de forma segura, a possibles atacs.

No obstant això, hi mandataris que no donen el seu braç a tòrcer i que continuen utilitzant aquests dispositius. Aquí et desvetllem quins mòbils fan servir Donald Trump, Mariano Rajoy, Angela Merkel, Vladímir Putin o Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron: a falta d'un, dos



El president de la República francesa fa servir un iPhone. Així ho demostren nombroses fotografies d'Emmanuel Macron, en que es pot veure com té el seu Apple a la mà. A la foto feta després del seu nomenament, el president, usuari habitual de les noves tecnologies, va col·locar dos iPhones a la taula amb l'objectiu de transmetre una imatge de modernitat al seu país.

Angela Merkel: privacitat abans que res



La cancellera alemanya Angela Merkel és de les que prefereix els mòbils de la marca BlackBerry, però no sempre ha estat així. Hi va haver un temps on Merkel utilitzava un Nokia 6260 Slide per als assumptes del partit, però últimament se l'ha pogut veure amb un Z10.

Cal destacar que el mòbil no és un Z10 comú. El seu ha estat adaptat per la firma alemanya de seguretat Secusmart per dotar-lo de més privacitat. I això per què? Perquè els mitjans van destapar que la NSA americana va espiar les comunicacions de la cancellera alemanya durant molts anys.

Mariano Rajoy: a la moda



El president del govern d'Espanya Mariano Rajoy utilitza un iPhone. Se l'ha fotografiat en algunes rodes de premsa consultant el telèfon de la poma.

Fins fa tres anys això era impensable, ja que se l'havia vist amb un mòbil menys modern. Però, com la majoria dels diputats espanyols, el president s'ha decantat per la marca d'Apple, més que res perquè els hi regalen. El que és segur és que Rajoy no fa servir WhatsApp, així ho ha declarat ell mateix en algunes ocasions.

Vladimir Putin: a la manera antiga



Al controvertit president rus li posariem, probablement, un mòbil cridaner. Doncs no. Res més lluny de la realitat, Vladímir Putin no té mòbil. Prefereix utilitzar altres mètodes de comunicació que tinguin cura la seva privacitat. A més, va arribar a dir: "Si tingués mòbil, estaria tota l'estona sonant".

Donald Trump: qüestió d'Estat



Abans de convertir-se en el nou inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump utilitzava un bonic i antiquat Samsung per comunicar-se i també per tuitejar.

La seva arribada a la casa presidencial nord-americana va comportar un debat sobre aquest dispositiu. Com que és una versió antiga d'Android, el seu mòbil era carn per als 'hackers', de manera que va haver de canviar de mòbil, això sí, en contra de la seva voluntat.

Ara Trump utilitzeu un iPhone, però una versió protegida per a evitar qualsevol sobresalt.