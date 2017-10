Alerten d'una nova estafa amb factures falses d'Endesa

El Centre Nacional de Seguretat ha alertat de la detecció d'una nova campanya 'phishing' de correus electrònics que es fan passar per suposades factures d'Endesa, simulant avisos de la companyia que comuniquen un impagament i conviden a afegir les dades d'una targeta bancària.

Tenint en compte que cap entitat o banc envia mai per correu electrònic sol·licituds de dades personals dels seus clients, el CNS ha recomana que si l'usuari rep un correu d'aquest tipus no ha de facilitar cap dada al remitent i ha de contactar immediatament amb el seu proveïdor per informar de la situació .

Des de la pròpia pàgina d'Endesa faciliten les dades d'aquesta campanya fraudulenta. Es tracta d'un correu electrònic fals amb el següent aspecte: