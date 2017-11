WhatsApp pateix una caiguda que afecta Espanya i diversos països d'Europa

L'aplicació mòbil de missatgeria WhatsApp ha experimentat aquest divendres una caiguda del seu servei que afecta a diversos territoris d'Europa i Àsia. D'acord amb portals especialitzats en aquest tipus d'incidències, com Down Detector o Outage Report, països com Espanya, Regne Unit o Països Baixos són els que han registrat major nombre de problemes de funcionament.

Mapa de calor de la caiguda de WhatsApp a Europa - DownDetector

Nombrosos usuaris han informat de problemes en el servei de WhatsApp des de la matinada d'aquest divendres. El problema afecta concretament a l'enviament de missatges, la qual cosa visualment s'està representant en els xats a través de la icona del rellotge que informa que els missatges no estan sent enviats, i que sovint s'associa amb problemes de connexió per part de l'emissor.

Per regions, Europa i el Sud-est Asiàtic són els territoris que han registrat un major nombre de casos. D'acord amb dades del portal Outage Report, Regne Unit, Itàlia i l'Índia són els tres països més afectats per aquesta interrupció del servei de WhatsApp, mentre Espanya ocupa el novè lloc en la llista de major incidència del problema, amb més d'un centenar de casos informats a través del citat portal i amb especial efecte en ciutats molt poblades com Madrid, Barcelona, València o Sevilla.

Es tracta de la segona gran caiguda que afecta a un servei que forma part de la matriu propietat de Mark Zuckerberg en l'últim mes. El passat 11 d'octubre, les xarxes socials Facebook i Instagram també van experimentar problemes de funcionament que impedien accedir a les seves plataformes.