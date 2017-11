Els trucs per saltar-se el límit de WhatsApp per esborrar un missatge

Els trucs per saltar-se el límit de WhatsApp per esborrar un missatge CC0

Fa uns dies arribava a WhatsApp una de les novetats més esperades pels usuaris. L'app ja permet eliminar els missatges enviats, tant en grups com en converses privades. El problema és que la nova actualització dóna un límit de set minuts per esborrar el missatge que s'ha enviat.

Però feta la llei, feta la trampa. Gràcies a un truc és possible saltar-se aquest temps límit. Una vegada enviat el missatge, selecciona l'opció "esborrar per a tothom" abans que es compleixin els set minuts i, sense tancar-lo, esborra el missatge quan ho creguis convenient. Això sí, recorda que durant aquest temps no podràs utilitzar WhatsApp, perquè quan surts de la pantalla, no podràs eliminar-lo.

A més, no és necessari tenir encesa la pantalla del mòbil. Si s'apaga sola i la tornes a encendre mitjançant el botó de "power", la finestra seguirà oberta i amb ella la possibilitat d'eliminar el missatge. Es pot fins i tot canviar a altres aplicacions amb el botó multitasca.



Un altre truc

Però aquesta no és l'única manera en la qual pots elminar un missatge que has enviat a algú i que no obstant això ja no desitges que llegeixin. Existeix una altra possibilitat, molt més eficaç. El procediment a seguir consisteix en: