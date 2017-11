Gerard Piqué crearà una lliga d'esports electrònics al costat de Konami

L'empresa "eFootball.Pro", fundada i presidida pel defensa del Barcelona Gerard Piqué, i la companyia de videojocs japonesa Konami han arribat a un acord per a la creació d'una competició de futbol electrònic de caràcter internacional, que serà retransmesa per tot el món.



En un comunicat remès aquest dilluns, eFootball.Pro ha revelat que crearà al costat de Konami "una competició d'esports" mitjançant una aliança que ajudarà a "professionalitzar els esports electrònics de futbol".



"L'objectiu és traslladar tot allò que converteix el futbol tradicional en l'esport rei cap al futbol electrònic, cap als esports", ha comentat Gerard Piqué.



"Volem unir el millor dels dos móns per portar al públic un nou model d'entreteniment que els apassioni des del primer dia", ha apuntat el futbolista del Barcelona.



La competició utilitzarà les sèries de videojocs de futbol de Konami, tindrà caràcter internacional i serà retransmesa a tot el món.



"La posició única d'eFootball.Pro dins dels esports, combinada amb el seu fort lideratge al futbol, ens permetrà proporcionar al públic una forma innovadora de gaudir els nostres productes. Estem entusiasmats", ha afirmat el director de Konami Digital Entertainment, Hideki Hayakawa.



Al costat de l'aliança d'eFootball.Pro i Konami, seguint la visió global del projecte, la companyia xinesa desports jugarà un paper crucial en l'expansió d'aquesta competició d'esports a la Xina.