Com enviar missatges de WhatsApp sense tocar el mòbil

Assistents de veu per enviar missatges de WhatsApp. Getty Images

Les funcions dels smartphones són innombrables i, en molts casos, desconegudes per als usuaris. Els dispositius mòbils que fem servir avui en dia compten amb aplicacions pensades per fer-nos la vida més fàcil. Moltes d'elles s'han convertit en indispensables, mentre altres queden relegades a un segon pla en els nostres telèfons mòbils. Entre aquestes últimes es troben els assistents de veu.

Les aplicacions virtuals per recrear la veu tenen un alt potencial en els nostres smartphones. Els assistents de veu poden resultar d'allò més còmodes si no tenim les mans lliures i, per exemple, hem d'enviar un missatge de WhatsApp. Aquestes ordres convertiran les nostres paraules en text i l'enviaran al contacte del nostre telèfon mòbil que seleccionem.

A continuació, t'expliquem com pots enviar missatges de WhatsApp sense haver de tocar el mòbil. Això serà possible gràcies als assistents de veu, disponibles tant en Android com en iPhone.

Assistent de veu en Android

Si vols enviar un WhatsApp sense haver de tocar el teu mòbil d'Android, has d'anar a Ajustos / Veu i activar l'opció de "Ok, Google". Amb aquesta tecla activada, només hauràs d'enviar l'ordre 'envia un WhatsApp a' i indicar a quin contacte enviar el missatge.

Assistent de veu en iPhone

En el cas dels dispositius d'Apple, necessitaràs tenir l'aplicació de Siri. Amb aquest assistent de veu hauràs de realitzar la configuració del dispositiu. El primer que has de fer és comprovar que a WhatsApp tens l'opció 'Utilitza amb Siri'. A partir d'aquí, simplement hauràs d'executar l'ordre de 'envia un WhatsApp a' i l'assistent convertirà la teva veu en aquest missatge que vols enviar.