Apple reconeix l'ús irregular d'estudiants per fabricar l'iPhone X

Apple ha sortit a donar explicacions a la Xina després de saber-se que el seu soci taiwanès, Foxconn, va emprar a estudiants de manera irregular per a la fabricació de l'iPhone X.

"En una recent auditoria vam descobrir que estudiants treballen hores extres en una instal·lació de proveïdors a la Xina", va apuntar l'empresa en un comunicat publicat avui en el qual assegura haver comprovat que "els estudiants van treballar voluntàriament" i "van ser compensats" però "no se'ls hauria d'haver permès treballar hores extres ".

La polèmica va sorgir després de la publicació d'un reportatge al diari Financial Times en el qual s'assegurava que almenys sis estudiants van ser enviats a treballar a la fàbrica d'iPhone X a Zhengzhou i que treballaven 11 hores al dia, una situació que viola les lleis laborals locals que impedeixen que els estudiants treballin més de 40 hores per setmana.

"Apple es dedica a garantir que tots en la nostra cadena de subministrament siguin tractats amb la dignitat i el respecte que mereixen. Sabem que la nostra feina mai acaba i continuarem fent tot el possible per tenir un impacte positiu i protegir els treballadors en la nostra cadena de subministrament ", ha apuntat la companyia.

L'iPhone X va ser presentat fa unes setmanes i, amb un preu que de sortida de 1.000 dòlars, és el telèfon intel·ligent més car que ha tret la companyia.

L'empresa taiwanesa Foxcornn, coneguda a l'illa com Hon Hai Precision Industry Co, és la major fabricant mundial de components electrònics per a marques com Apple, Hewlett Packard Co, Nokia i Dell Inc, i compta amb més d'un milió d'empleats en les seves manufactures a la Xina.