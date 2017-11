Gran Turismo Sport: nous cotxes i circuits

Sony Interactive i Polyphony Digital han anunciat una sèrie de nous continguts gratuïts, funcionalitats i canvis que arribaran a 'Gran Turismo Sport' al llarg de les properes setmanes. Aquestes novetats del joc per a PlayStation 4, estaran disponibles a partir del proper 27 de novembre en forma de parche i també mitjançant una actualització que arribarà al mes de desembre.

La companyia i l'estudi han desenvolupat nous continguts. Un dels més importants és la nova manera per a un jugador, GT League. Basat en les "formes GT 'de títols anteriors, permetrà als jugadors disputar curses en diferents categories i nivells fins coronar-se com el campió d'aquesta competició fora de línia. En aquesta mode podem veure el retorn de competicions històriques de la saga com la Copa Sunday o la Copa Clubman o participar en curses de resistència. La nova GT League també rebrà actualitzacions i diferents competicions al llarg de 2018.

Part de totes aquestes actualitzacions arribaran el 27 de novembre amb el parche 1.06, que també va habilitar de forma permanent el mode Campanya, l'Editor de dissenys i el mode Paisatges perquè puguin ser gaudits fora de línia (encara que serà necessària connexió a internet per guardar el progrés).

També s'han realitzat diversos ajustos en el balanç del joc, a més de incorporar-se els primers tres cotxes de forma gratuïta. Fins al proper mes de març serà actualitzat amb prop de 50 cotxes nous que arribaran a la Central de Marques periòdicament de forma gratuïta.

Aquests són els vehicles que estaran disponibles el 27 de novembre amb el parche 1.06:

IsoRivolta Zagato VGT (Gr. X)

Audi R18 (Gr. 1)

Shelby Cobra 427 (N.500)

I aquests, són els 12 cotxes que s'afegiran al joc en l'actualització gratuïta de desembre:

Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD)

Nissan Skyline GT-R V - spec II '94

Nissan Skyline GT-R V - spec II '02

Ford F-150 SVT Raptor

Lamborghini Countach LP400

Ferrari F40

Ferrari Enzo

KTM X-BOW R

Suzuki Swift Sport

Volkswagen Typ 2 (t1)

Chevy Nova 1967 by Chris Holstrom Concepts

Chevrolet Corvette Stingary convertibles (C3)