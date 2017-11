T'ensenyem com fer el sorteig de l'amic invisible per WhatsApp

S'apropa l'època de l'any en què els dinars o els sopars amb amics i familiars estan a l'ordre del dia. I, per sort o per desgràcia, segur que en algun d'aquests s'ha organitzat l'amic invisible.

Perquè, qui no ha celebrat l'amic invisible per Nadal? Intercanviar regals amb aquest plus de misteri que suposa fer-ho de manera anònima és una de les tradicions més originals que ens porta aquesta època de l'any.

Però els temps han canviat i organitzar aquest joc de manera tradicional ha quedat una mica desfasat. Per aquesta raó, i perquè el sorteig dels noms us sigui més fàcil, avui us ensenyem com fer l'amic invisible per WhatsApp.

Per organitzar el sorteig al WhatsApp o en qualsevol altra aplicació de missatgeria instantània hauràs de descarregar-te una de les aplicacions que permeten realitzar aquest sorteig. Per Android, una de les 'apps' més populars és Ultimate Amigo Invisible.

El mecanisme és molt senzill. A través d'aquesta aplicació podem crear un grup online i hi afegim els participants un a un. També es poden afegir les restriccions o les normes de participació.

Aquestes restriccions són un dels punts a favor que té organitzar l'amic invisible a través de WhatsApp davant de fer-ho de la manera tradicional. Amb elles podràs aconseguir, per exemple, que les parelles no puguin fer-se regals entre ells per afegir-hi més emoció.

A través de l'app podràs afegir també una llista de desitjos que podran consultar els participants per ajudar-los en la seva elecció.

Un cop hagis afegit als teus amics i fet les restriccions, hauràs de crear un grup de WhatsApp amb els participants per poder passar-los l'enllaç que genera l'app. Quan els teus amics accedeixin a aquesta URL podran descobrir qui els hi ha tocat.

Per si fos poc, l'organitzador del sorteig podrà saber en tot moment qui hi ha accedit i ha descobert qui és el seu amic invisible. Perquè no hi hagi endarrerits d'última hora.