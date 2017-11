Tots els detalls de «Rise and Fall», la nova expansió de «Civilization VI»

2K i Firaxis Games han anunciat que 'Sid Meier's Civilization VI: Rise and Fall ', el paquet d'expansió per al seu títol d'estratègia 'Civilization VI', estarà disponible per a Windows PC el 8 de febrer de 2018. Aquest llançament aportarà noves opcions, estratègies i desafiaments a mesura que els jugadors facin créixer una civilització per diferents èpoques, afegint més edats, un nou sistema de lleialtat per a les ciutats i governadors, a més d'expandir els sistemes ja coneguts de govern i diplomàcia. Però això no és tot, també inclou nou líders, vuit civilitzacions addicionals i una gran varietat de noves unitats, districtes, meravelles i edificis, entre altres elements destacats.

A continuació, desglossem tots els continguts i funcions principals que s'incorporen en l'expansió:

Grans Edats: amb l'expansió, a mesura que la teva civilització passi per diferents alts i baixos i passi per moments històrics clau, avançaràs cap a una Època Fosca o una Edat d'Or. Cadascuna d'elles oferirà reptes i bonificacions específiques en funció de les teves accions en el joc. Ressorgeix triomfalment d'una Època Fosca, i la teva següent Edat d'Or serà encara més puixant, un Època Heroica.

Lleialtat: ara les ciutats mostren la seva pròpia lleialtat al teu lideratge: si aquesta disminueix massa, pagaràs les conseqüències en forma de rendiments escassos, revoltes i la possible pèrdua de la ciutat, bé perquè passi a formar part d'una altra civilització, o bé perquè s'independitzi. Però la pèrdua d'una civilització pot redundar en favor teu si inspires lleialtat a les ciutats del mapa i expandeixes encara més les teves fronteres.

Governadors: recluta, nomena i millora a personatges poderosos amb les seves bonificacions d'especialització i arbres d'ascens exclusius per a personalitzar les ciutats i reforçar la lleialtat.

Aliances millorades: un sistema avançat de coalicions permetrà formar diferents tipus d'aliances i aconseguir bonificacions amb el temps.

Emergències: quan una civilització es torna massa poderosa, altres civilitzacions poden unir-se en un pacte per acabar amb aquesta amenaça i obtenir recompenses, o penalitzacions, quan cessi l'emergència.

Cronologia: repassa la història de la teva civilització en qualsevol moment amb aquesta nova funció, un viatge visual pels moments històrics que has viscut en el teu camí cap a la victòria.

Nous líders i civilitzacions: com ja hem esmentat, 'Rise and Fall' afegirà nou líders, vuit civilitzacions -cadascun amb les seves pròpies bonificacions i maneres de jugar-, així com un total de vuit unitats, dos edificis, quatre millores i dos districtes , tots ells exclusius.

Més contingut global: s'han afegit 8 meravelles del món i set meravelles naturals, quatre unitats, dues millores de casella, dos districtes, catorze edificis i 3 recursos, tots ells nous.

Sistema de joc millorat: el sistema de govern s'ha vist millorat amb noves polítiques i s'han introduït més millores en els sistemes existents.

" 'Sid Meier' s Civilization 'és la franquícia més duradora de 2K, i ens emociona molt anunciar aquesta dinàmica expansió perquè els fans puguin gaudir de noves maneres a' Civilization VI '", declarava Matt Gorman, vicepresident de màrqueting de 2K. "L'expansió 'Rise And Fall' sorgeix després de passar un any afegint contingut i actualitzacions a 'Civilization VI', arriba en el moment perfecte perquè tant els veterans com els nous jugadors puguin passar-se un torn més construint el seu imperi".

Per celebrar l'anunci, des de la desenvolupadora han estrenat un tràiler amb el nou contingut que pots veure a continuació: