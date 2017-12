El tamagotxi torna amb forma d´app

La companyia de videojocs Bandai Namco ha anunciat el llançament, el 2018, de 'My Tamagotchi Forever', una versió per a dispositius mòbils del clàssic joc de mascotes virtuals. Aquesta aplicació estarà disponible per a descàrrega gratuïta tant en Android com iOS.

L'anunci d'aquesta nova versió del joc coincideix amb els 20 anys del llançament internacional, el 1997, de la primera generació d'aquests petits dispositius amb forma d'ou i protagonitzats per una criatura de la manutenció havia d'encarregar l'usuari.

L'aplicació mòbil obligarà de nou als amos de la mascota virtual a mantenir-la "alimentada, neta i entretinguda", segons es detalla en la Google Play Store i l'App Store del Canadà, on ja ha estat publicat un perfil del joc. 'El meu Tamagotchi Forever' permetrà interactuar en línia amb les criatures d'altres jugadors, amb les que es mourà per la ciutat virtual de TamaTown.

En funció de les cures daus, la mascota adquirirà un determinat perfil quan hagi acabat de créixer, amb opcions disponibles com a científic, estrella del 'rock' o detectiu. A més, el joc oferirà minijocs i permetrà compartir a través de les xarxes socials moments protagonitzats per les criatures. Encara que és un joc de la modalitat 'free-to-play', 'El meu Tamagotchi Forever' inclourà un sistema de micropagaments per fer-se amb determinats objectes.

A l'espera del llançament internacional de la 'app' de Bandai Namco, la companyia ha habilitat un registre previ a través del lloc web oficial de la nova entrega de la saga Tamagotchi. Entre les persones inscrites, es sortejarà l'oportunitat de dissenyar una mascota que estarà disponible per a tots els usuaris globals del joc.