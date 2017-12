Els millors mòbils per menys de 200 euros per regalar aquest Nadal

Els considerats smartphones de "gamma mitjana" són els més demandats del mercat. Els seus preus són força assequibles i les seves prestacions compleixen les expectatives de la majoria dels usuaris. Per això, es converteixen any rere any en un dels productes més regalats per Nadal. Es tracta de terminals que poden trobar-se per un preu inferior a 200 euros.

Si estàs pensant en regalar un mòbil aquest Nadal, t'interessaran els següents models:

Xiaomi Redmi Note 4- 199 euros

Aquest terminal té una memòria RAM de 4 GB i 64 GB d'emmagatzematge intern que el fan molt interessant. Un altre punt al seu favor és la seva potent bateria i la seva pantalla de 5,5 polzades i resolució Full HD. La seva càmera compte 13 megapíxels i un focal f / 2.0.

LG X Power 4G - 183 euros

LG aposta per la gamma mitjana amb aquest smartphone, que destaca per les capacitats de la pantalla. 5.3 polzades IPS i una resolució HD de 1280 x 720 p proporcionen una sensació única als usuaris que el tenen a les mans.

Motorola G4 - 164 euros

La seva càmera de 13 mp amb enfocament ràpid, unit al seu processador de 8 nuclis, fan que aquest mòbil per menys de 200 euros resulti d'allò més complet.

Nokia 5- 154 euros

Els experts coincideixen a destacar aquest model com el millor dels mòbils de "gamma mitjana". La seva millorada bateria de 3.000 mAH i la resolució de pantalla asseguren un rendiment de nivell.

Sony Xperia L1 - 147 euros

Les imatges cobren una altra categoria amb la pantalla d'aquest model de Sony. Les seves 5,5 polzades i la resolució HD de 720p són ideals per a la visualització de tot tipus de continguts multimèdia. La memòria de 2 GB de RAM asseguren el bon emmagatzematge d'aquests arxius.