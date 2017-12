Alerten contra l´«estafa de la trucada perduda»

Els últims dies ha tornat l'anomenada "estafa de la trucada perduda", un truc que incita a retornar la trucada a números que resulten ser de tarifes especials, i dels quals els timadors s'emporten una part de la facturació.



Les trucades procedeixen de països com Albània, Ghana, Costa d'Ivori o Nigèria, amb prefixos com 355, 225, 223 o 234. Si l'usuari decideix retornar la trucada, haurà caigut en el parany. A més, segons avisa la Guàrdia Civil, una locució automàtica intenta retenir el màxim temps possible a qui hagi picat, la qual cosa elevarà la factura.





L'estafa de la trucada perduda torna a la càrrega i sol usar aquests prefixos:



353 ??Albània

225 ??Costa d'Ivori

233 ??Ghana

234 ??Nigèria pic.twitter.com/ajdq9jp6ex — Guàrdia Civil (@guardiacivil) 28 de novembre de 2016

Per això s'aconsella desconfiar de nombres amb aquest tipus de prefixos si no tenim clar de qui es tracta per evitar recàrrecs.