Un de cada tres usuaris d´internet al món és menor de 18 anys

Els menors de 18 anys representen aproximadament un de cada tres usuaris d'internet a tot el món, segons destaca l'informe d'UNICEF l''Estat Mundial de la Infància 2017: Infants en un món digital', que s'ha presentat aquest dimarts a Barcelona. Els joves de 15 a 24 anys són el grup d'edat més connectat, amb un 71% que estan en línia, una proporció que baixa fins al 48% en el total de la població. L'informe alerta que l'accés digital s'està convertint en "la nova línia divisòria". Mentre que els joves de països africans que no utilitzen internet representen un 60%, a Europa són el 4%. També existeix una bretxa digital de gènere, ja que un 12% més d'homes que de dones han utilitzat internet el 2017 a nivell mundial. Algunes de les prioritats que marca el document són protegir els infants dels riscs en línia, preservar-ne la privacitat i educar-los per mantenir-los compromesos i segurs a internet, així com situar-los en el centre de la polítiques digitals. La coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya, Quima Oliver, ha subratllat en la presentació que només si es coneix "com pensen els adolescents i com és la seva vida online" es podran "limitar els riscos i maximitzar les oportunitats" de les TIC.

L'informe, que s'ha presentat en el marc de la jornada 'Els infants en un món digital', al Palau Macaya, destaca l'"enorme potencial" de les noves tecnologies per ampliar l'"abast de l'educació i millorar-ne la qualitat". Ara bé, el document avisa que allò que "no funciona en l'educació no pot arreglar-se només amb la tecnologia" i ressalta que cal complementar les eines digitals amb estratègies pedagògiques i formació i recursos per als mestres.

El document recull que l'economia digital està obrint nous mercats i creant oportunitats de treball, també per a alguns joves sense especialització. A més, les noves tecnologies representen una eina per buscar solucions als problemes que afecten la comunitat de joves, que fan sentir la seva veu a través de blogs, vídeos, revistes, il·lustracions, hashtags o podcasts.

UNICEF assegura que la connectivitat pot ajudar alguns dels infants més vulnerables a "desenvolupar el seu potencial" i fins i tot a "trencar els cicles intergeneracionals de la pobresa". En aquest sentit, apunta que les TIC s'estan utilitzant per millorar la comunicació i l'intercanvi d'informacions, facilitar les transferències digitals d'efectiu i generar noves formes de dades que poden ajudar els infants en situacions d'emergència i les seves famílies.

Ara bé, el 29% dels joves de tot el món no estan connectats i les bretxes digitals reprodueixen també les diferències econòmiques predominants. Segons l'informe, els infants que no estan connectats "s'estan perdent recursos educatius", "accés a la informació general" i a "les oportunitats per aprendre aptituds digitals, explorar amistats i establir noves formes d'autoexpressió". El document assegura que "la connectivitat en l'era digital significarà cada vegada més la diferència entre la capacitat dels joves de guanyar-se la vida o no".



Perills digitals



L''Estat Mundial de la Infància' posa de manifest que "les TIC han amplificat els perills tradicionals i han creat noves formes d'abús i explotació infantil" i avisa que "les criptomonedes, les plataformes encriptades d'extrem a extrem i la internet fosca presenten desafiaments reals per a l'aplicació de la llei". El responsable de polítiques d'infància d'UNICEF Comitè Catalunya, Roger Garcia, ha assenyalat que els infants i adolescents que estan exposats a més riscos quan estan connectats són també els més vulnerables més enllà d'internet.

"Els infants estan desproporcionadament afectats pels perills en línia, inclosa la pèrdua de privacitat", avisa l'informe, que recull que es calcula que 100 milions d'infants, la majoria d'Àfrica i del sud-est d'Àsia, s'han connectat per primera vegada des del 2012 i que, sense les garanties adequades, les nenes i nens en una situació més vulnerable corren un perill major.

El document constata que els infants amb relacions sòlides utilitzen internet per reforçar-les, mentre que els que pateixen problemes poden tenir una experiència digital que els agreugi. L'informe advoca per un ús moderat d'internet, ja que tant l'excés com la desconnexió absoluta "solen tenir efectes negatius".



Prioritats



Un accés assequible a recursos en línia d'alta qualitat per a tots els infants és una de les prioritats digitals que marca UNICEF. L''Estat Mundial de la Infància 2017' demana reduir el cost de la connectivitat; invertir en punts d'accés públic; superar els obstacles culturals, socials i de gènere per accedir a internet de forma igualitària i promoure la creació d'un contingut que sigui pertinent per a la vida dels infants i en el seu idioma. A més, UNICEF reclama que els governs, les organitzacions d'ajuda i el sector privat proporcionin accés públic a internet als campaments de refugiats o els centres d'immigració. L'informe assenyala que les organitzacions d'ajuda "haurien de considerar treballar més estretament amb el sector privat per incloure serveis de dades i dispositius digitals com a part dels serveis d'ajuda generals".

Per protegir els infants dels riscs d'internet, UNICEF destaca que les empreses de tecnologia tenen un paper "vital" en l'intercanvi d'eines digitals amb els organismes encarregats de fer complir la llei i també assenyala formar els pares i mares i altres educadors per desenvolupar les capacitats necessàries per "mediar de manera positiva en l'ús de les TIC per parts dels infants".

L'informe demana protegir la privacitat, la informació personal i la reputació dels infants, amb mesures com establir al màxim la configuració de privacitat de forma predeterminada, i posa èmfasi en el rol de les famílies a l'hora d'intercanviar informació sobre els seus fills i filles. A més, Garcia ha subratllat que s'ha de tenir en compte que protegir la privacitat dels infants no vol dir anul·lar la resta de drets i l'autonomia dels nens i nenes.



També resulta fonamental impartir alfabetització digital per mantenir els infants "informats, compromesos i segurs en línia", tant a les escoles com en l'educació no oficial. Ensenyar els infants a comprendre els riscs que suposa la creació i intercanvi de contingut i dades personals i enfortir la tolerància i l'empatia en línia és clau.

L'informe també marca com a prioritats aprofitar el poder del sector privat per promoure normes i pràctiques ètiques que protegeixin i beneficiïn els infants quan estiguin connectats i posar els infants en el centre de les polítiques digitals. En aquest sentit, demana escoltar les opinions dels infants i els joves en l'elaboració de les polítiques digitals que afecten les seves vides i integrar qüestions específiques relacionades amb la infància i amb el gènere en les polítiques i estratègies nacionals. El responsable de polítiques d'infància ha avisat que el relat de les TIC l'estan construint els adults.

Una mirada optimista

La coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya ha destacat que l'informe té com a objectiu "fer una crida als governs, administracions, societat civil i empreses per treballar alineats en la identificació dels buits i en el disseny de polítiques i marcs reguladors efectius, voluntats que passen per conèixer sobretot com pensen i com és la vida online dels infants i adolescents". "Només així podrem limitar els riscos i maximitzar les oportunitats de les TIC i treure'n el màxim profit per a tots els nois i noies sense cap mena d'excepció", ha afirmat Oliver.

Garcia ha ressaltat que l'informe vol oferir una mirada optimista davant les noves tecnologies. "Malgrat les dificultats d'accés; que el professorat no sempre té les eines adequades per donar acompanyament als nens i nenes; uns adults que de vegades ens sentim incòmodes davant dels canvis que ens han produït les TIC, milions d'infants utilitzen cada dia les tecnologies per aprendre, divertir-se i socialitzar-se", ha reivindicat. "Ens correspon com a societat fer possible que l'experiència digital dels infants sigui el més profitosa possible, respectuosa, que impulsi els seus drets i que no en deixi cap enrere", ha conclòs.