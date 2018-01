T'ensenyem a esborrar la 'brossa' acumulada de WhatsApp

WhatsApp s'ha convertit en una eina essencial de la nostra vida quotidiana, que s'utilitza de manera habitual per comunicar-nos amb els nostres amics, familiars o companys de treball. A través d'aquesta aplicació de missatgeria enviem i rebem àudios, imatges i vídeos.

Com és lògic, després d'anys d'ús continu, anem acumulant "brossa" al mòbil i, per tant, memòria, sobretot si no eliminem els arxius que ens envien. No obstant això, existeix una aplicació especialitzada en netejar tota aquesta basura generada per l'ús de WhatsApp en el nostre mòbil. Aquesta aplicació es diu Limpiador para WhatsApp.

El millor d'aquesta aplicació és que es mostren tots els fitxers acumulats de WhatsApp en un mateix lloc. D'aquesta manera, podeu veure tots els fitxers d'un sol ull sense necessitat d'estar navegant per l'interior del mòbil.

Quan descarreguis l'aplicació i l'obris, veuràs els fitxers classificats per vídeos, imatges, àudio, documents o GIF. Pots eliminar tant les carpetes com els fitxers que hi ha en ells.

Una altra opció és activar una neteja automàtica o periòdica dels arxius de WhatsApp perquè no tingueu que preocupar-vos d'aquestes fotos i vídeos que ocupen massa espai al telèfon.