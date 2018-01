«Gran Turismo Sport»: Coneix els nous cotxes, circuits i el mode GT League

Sony Interactive Entertainment i Polyphony Digital han estrenat l'actualització de 'Gran Turismo Sport'. Amb el paquet de contingut, l'estudi de desenvolupament ofereix nous modes i elements especialment dissenyats per ampliar les característiques del joc de velocitat.

La principal novetat de l'actualització és el nou GT League. Es tracta d'un mode per a un jugador que es pot disputar completament fora de línia i que està inspirat en els clàssics de la saga. Aquí es poden disputar diferents sèries de carreres dividides per categories que inclouen competicions clàssiques de la saga com la Copa Sunday o la Copa Clubman.

A més, també estan disponibles 12 cotxes nous a la Brand Central, incloent a KTM com a nou fabricant, així com el disseny de Chris Holstrom Concepts que va resultar premiat en l'edició 2013 del Sema Show de Las Vegas:

Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD)

Nissan Skyline GT-R V - spec II '94

Nissan Skyline GT-R V - spec II '02

Ford F-150 SVT Raptor

Lamborghini Countach LP400

Ferrari F40

Ferrari Enzo

KTM X-BOW R

Suzuki Swift Sport

Volkswagen Typ 2 (t1)

Chevy Nova 1967 by Chris Holstrom Concepts

Chevrolet Corvette Stingary convertibles (C3)

L'actualització inclou a més un nou traçat. Es tracta de la variant de l'Kyoto Driving Park que inclou la suma dels traçats Yamagiwa + Miyabi i que ara ofereix una experiència més completa d'una de les noves pistes de 'Gran Turisme Sport'.

Pots veure els continguts de la nova actualització en aquest vídeo.