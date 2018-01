SEGA anuncia 'Total War: Three Kingdoms', estratègia històrica a l'antiga Xina

Grans notícies per als amants de l'estratègia, ja que SEGA i Creative Assembly han anunciat 'Three Kingdoms', una nova entrega de la sèrie d'estratègia històrica 'Total War'. El títol serà el primer que explora l'antiga Xina i es llançarà a la tardor de 2018. La parcel·la gràfica s'ha inspirat en l'estil artístic de l'època per donar vida als herois d'aquest període, mentre lluiten per unir la Xina sota una sola bandera.

La història ens relata com en l'any 190 de l'era actual, la Xina es troba sumida en plena revolta. La Dinastia Han s'ensorra davant el jove emperador, que és una simple titella del dèspota Dong Zhuo. El poder del opressiu règim creix a mesura que es submergeix en la completa anarquia. Però encara hi ha esperança en forma de tres herois, que s'han agermanat per fer front a la calamitat.

Els Senyors de la Guerra de les grans famílies fan el mateix, conformant una fràgil coalició en un intent per desafiar l'implacable comandament de Dong Zhuo. Modelaran el futur de la Xina amb les seves pròpies mans, però l'ambició personal amenaça la seva ja ensorrada aliança. 'Total War: Three Kingdoms' es llançarà en format PC en 2018.