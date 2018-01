WhatsApp prova una nova funció que alertarà sobre missatges en cadena i «spam»

L'aplicació de missatgeria WhatsApp treballa en el desenvolupament d'una nova funció que avisa als seus usuaris quan reben un missatge que s'ha compartit en moltes ocasions, amb l'objectiu d'ajudar a identificar l'spam i els missatges en cadena.

Les advertències de WhatsApp davant de les cadenes de missatges es veuen a la part superior de les bombolles dels missatges, a través d'un avís de 'compartit moltes vegades' que es mostra amb els continguts que l'emissor ha compartit 25 o més vegades, com ha advertit el portal especialitzat WABetaInfo.

A més de receptors del 'spam', l'aplicació de missatgeria prova un sistema que avisa també als que ho envien. WhatsApp mostra el text d'advertència "Un missatge que estàs compartint ha estat compartit moltes vegades" si se supera la xifra de 25 contactes.

Actualment, el nombre màxim de contactes als quals es permet reenviar un missatge en WhatsApp es troba a 30. L'aplicació permet augmentar aquest límit als usuaris només per compartir missatges entre altres usuaris de la llista de contactes.

De moment, WhatsApp no ??utilitza la nova funció per bloquejar totalment els missatges en cadena. La companyia només prova l'eina de cara al seu desenvolupament, però aquesta no es troba encara present en el seu 'software' definitiu.