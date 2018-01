Whatsapp vol acabar amb els missatges en cadena

No és res de nou en el món de les xarxes socials i d'Internet. Els missatges en cadena són tan mítics com el desaparegut Messenger i els seus brunzits. Va ser amb l'arribada dels emails quan es va posar de moda enviar aquests reclams que et adverteixen de tot tipus de coses, t'expliquen els pitjors acudits, et fan arribar els missatges més embafadors o t'envien, en el pitjor dels casos, directe a la carpeta de les estafes més famoses.

El que antigament plagaba els correus electrònics i després les converses pels xats amb brunzits inclosos, actualment ha passat la línia de temps per arribar fins l'app de missatgeria més usada, Whatsapp. Ni el gegant del creador de Facebook se salva de les cadenes de missatges.

Així, des de li empresa de Mark Zuckerberg han decidit donar carpetada i aturar la proliferació d'aquests missatges. L'app de missatgeria està provant un sistema per marcar amb 'flag' o banderes aquells missatges que es reenvien en grans nombres. Un cop identificat i classificat com un missatge en cadena, l'aplicació podria mitjançar avisant a l'usuari que està compartint alguna cosa inadequat.

I encara que no sembla que des Whatsapp vagin a recórrer al bloqueig complet d'aquest tipus de missatges, la veritat és que serà una bona manera de que la gent tingui constància que no són missatges apropiats ni desitjats pels usuaris. La companyia considera que aquests avisos podrien fer que l'usuari s'ho pensés dues vegades abans de llegir-lo, creure el que posa o tornar a compartir-lo.