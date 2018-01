WhatsApp presenta 'WhatsApp Business', destinada a les pimes

WhatsApp ha anunciat el llançament de Whatsapp per a Negocis (Whatsapp Business), la seva nova aplicació dissenyada per a petites i mitges empreses, disponible de forma gratuïta a Android.

La 'app' WhatsApp per a negocis posa en contacte a les empreses amb els seus clients, proporcionant informació útil de les companyies com la seva adreça, correu electrònic o pàgina web, així com eines de missatgeria per respondre de forma ràpida.

L'aplicació ofereix també estadístiques de missatges, com el nombre de missatges enviats i llegits, i permet enviar i rebre missatges amb WhatsApp Business des de l'ordinador (WhatsApp Web), com ha detallat la companyia en un comunicat publicat en el seu blog oficial.

Els perfils de les empreses mostraran un tic verd quan hagin estat verificats per WhatsApp, després de comprovar que el nombre del seu compte coincideix amb el número de telèfon de l'empresa.

WhatsApp Business està disponible des d'aquest dijous per a la seva descàrrega gratuïta a Indonèsia, Itàlia, Mèxic, Regne Unit i Estats Units, i es distribuirà a la resta del món en les properes setmanes.