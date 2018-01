Microsoft anuncia quatre nous portàtils de baix cost orientats a l'educació

Microsoft ha anunciat quatre ordinadors portàtils de baix cost orientats a l'educació, compatibles amb Windows i fabricats per les companyies Lenovo i JP, i ha anunciat una manera de dictat de textos per al seu paquet Office 365 for Education.

Microsoft ha anunciat a través d'un comunicat quatre nous ordinadors portàtils fabricats per Lenovo i JP, orientats al sector educatiu i caracteritzats pel seu baix cost, des de 199 dòlars --162 euros, al canvi--. Aquests equips són compatibles amb els sistemes operatius Windows 10 i Windows 10 S, i estan pensats per oferir "més opcions" a aquelles escoles que no volen treballar amb ordinadors Chromebook.

Els nous portàtils de Microsoft oferiran a les escoles eines com pantalles tàctils, llapis intel·ligents o edició tridimensional, a més de tecnologies d'accessibilitat com Learning Tools, desenvolupada per millorar la comprensió lectora d'alumnes amb discapacitat.

Dins d'aquesta nova gamma es troba l'ordinador portàtil Lenovo 100e, equipat amb un processador Intel Celeron Apollo Lake, que es vendrà a un preu des de 219 dòlars, equivalents a 179 euros, al canvi --als Estats Units costarà 189 dòlars--. Per la seva banda, el convertible '2-en-1' Lenovo 300e permet treballar amb llapis intel·ligents i tindrà un cost inicial de 279 dòlars --228 euros--.

El catàleg es completa amb dos nous equips de JP, pensats per a "mercats emergents". El portàtil Classmate Leap T303 compta amb la tecnologia de verificació Windows Hello i té un preu a partir de 199 dòlars --162 euros--, mentre el '2-en-1' Trigono V401 ofereix una pantalla tàctil i és compatible amb llapis intel·ligents, amb un cost inicial de 299 dòlars --244 euros--.

Microsoft ha recordat que aquests quatre ordinadors s'uneixen al convertible '2-en-1' HP ProBook x360 11 EE i el portàtil HP Stream 11 Pro G4 EE. Segons la companyia, tots dos dispositius són resistents a les esquitxades i als danys per caigudes accidentals, a més de presentar bateries de llarga durada per impedir l'ús de cables a l'aula.

Novetats per a Office i Hololens



A més, Microsoft ha confirmat que introduirà, a partir del pròxim mes de febrer, una funció en el seu paquet gratuït Office 365 for Education que permetrà dictar textos. La companyia també expandirà a més plataformes eines com Inmersive Reader o Teams.

L'empresa nord-americana també implementarà al març sis noves aplicacions de Pearson per a les ulleres HoloLens i els cascos de realitat virtual compatibles amb la tecnologia Windows Mixed Reality. A més, ha anunciat una oferta orientada a l'educació que rebaixa el preu de les HoloLens en un 10% fins al pròxim 31 de maig.