Com fer per amagar converses a WhatsApp

Prop de 1.500 milions d'usuaris a tot el món utilitzen WhatsApp per comunicar-se amb els seus amics o coneguts. És innegable que l'aplicació ha facilitat l'acostament de les persones encara que també, en més d'alguna ocasió segur que ha comportat algun conflicte. És possible que, en algun moment o per alguna raó, necessitis amagar una conversa o xat de WhatsApp, però saps com ho has de fer?

Actualment, l'aplicació no dóna l'opció de mantenir una conversa secreta ni de tenir una clau extra, així que resulta fàcil que qualsevol persona que agafi el teu mòbil accedeixi als teus diàlegs.

No obstant això, hi ha una opció que t'ajudarà a ocultar els xats, fer-los desaparèixer de la safata d'entrada. Només has d''Arxivar' el xat. Amb aquesta funció no estem esborrant res, només li atorguem una protecció extra ja que no apareix a primera vista en el llistat de xats de la finestra principal.

Alerta: encara hi ha molta gent que desconeix aquesta opció, tot i que una vegada et descobreixin el truc ja no et servirà per mantenir els teus xats ocults ...

És un procediment molt senzill. Si tens un Android només has de prémer la conversa que vulguis amagar; t'apareixerà una finestra emergent amb un menú en el qual has de seleccionar l'opció 'Arxivar xat'. De seguida veuràs que la conversa ha desaparegut de la finestra principal.

Si després vols accedir a aquest xat que has arxivat només has de lliscar fins a sota de la finestra i allà trobaràs 'Xats arxivats'. Quan premis sobre aquesta opció, tornaràs a retrobar-te amb les converses que volies protegir. En el moment que ja no t'interessi amagar el xat només l'has de mantenir premut i triar l'opció 'Desactivar xat'.