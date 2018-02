La casa de Puigdemont a Bèlgica apareix difuminada a Google Maps

La casa on s´allotja Puigdemont, difuminada

La casa on s´allotja Puigdemont, difuminada Google Maps

La casa de Bèlgica on resideix actualment l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, apareix difuminada a Google Maps, com una taca que no permet identificar l'edificació.

La casa difuminada és fruit d'un servei de Google Maps que permet a qualsevol usuari sol·licitar a la companyia que difumini una imatge "en tant que contingui informació de la persona, casa seva o qualsevol altra dada que l'identifiqui sense el seu consentiment", com ha informat Google en un comunicat remès a Portaltic.

La imatge de 360 graus del carrer on s'ubica la casa, situada al municipi belga de Waterloo, apareix a Google Maps des del juliol de 2014. És difícil saber qui ha sol·licitat que es difumini la imatge, però segons detalla la companyia tecnològica a la pàgina de Google Maps, una vegada s'ha difuminat i publicat, "el difuminat no es pot eliminar de la fotografia".