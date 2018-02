Diari de Girona estrena nova versió mòbil

Diari de Girona renova la seva versió mòbil i millora el seu disseny adaptatiu perquè els lectors puguin navegar còmodament des del seu mòbil en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

A la piscina, a la muntanya, al parc... A partir d´ara es podrà accedir a tota la informació local de la demarcació de Girona i als millors continguts i serveis d´utilitat d´una manera més senzilla i intuïtiva, pensada per als lectors.

Entre les principals novetats destaca la millora en la navegació. Ara, amb un lleuger desplaçament horitzontal es podrà accedir a totes les seccions del web i també es podrà navegar entre notícies des del propi contingut, de manera que es podrà passar ràpidament d´una informació a una altra.

Així mateix, per fer l´experiència més fàcil i dinàmica, només fent un clic al menú es podran consultar d´un cop d´ull totes les seccions del web i es podrà navegar còmodament entre elles per accedir als continguts que més s´adapten a les necessitats de cada lector.

Amb un desplaçament horitzontal es poden consultar les seccions i les notícies.

La visualització de les notícies a la portada també s´ha renovat. Així, s´han agrupat per blocs i s´han adaptat a les preferències dels usuaris segons les diferents franges horàries del dia i segons els hàbits de consum de les seves necessitats informatives i de serveis.

D´aquesta manera, a la part superior s´hi podran trobar les informacions més destacades del dia, mentre que a la resta del web s´hi podran consultar altres continguts d´interès agrupats per temàtiques i blocs de continguts personalitzats per a cada lector en funció de les seves preferències i aficions: Continguts per a tu



Accés a serveis d´utilitat

Una altra de les novetats que es poden trobar a la nostra versió mòbil és l´agrupació de tots els serveis, que seran accessibles només fent clic a la icona incorporada a la capçalera del web.

A més, a la part inferior de la pantalla hi ha accessos directes als serveis que més poden interessar als lectors en funció de la franja horària.

Es tracta d´una nova experiència de navegació amb la qual els nostres lectores estaran més i millor informats i podran accedir als continguts que més els interessin allà on vulguin i quan vulguin d´una forma més senzilla, intuïtiva i còmoda.

Amb un desplaçament horitzontal es poden consultar les seccions i les notícies.