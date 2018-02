32 startups catalanes participaran de mà de la Generalitat al 4YFN

Un total de 32 startups catalanes participaran de mà de la Generalitat al 4 Years From Now (4YFN), el certamen d'emprenedoria paral·lel al MWC, amb l'objectiu de posicionar Catalunya com el principal hub d'startups de l'àmbit digital del sud d'Europa. ACCIÓ -l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Coneixement- comptarà amb un espai de 220m2 perquè 20 startups catalanes guanyin visibilitat, facin contactes amb inversors de tot el món i trobin nous socis o clients. Per la seva banda, l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) disposarà de dos estands 'Catalan Arts' amb 12 startups i dues incubadores de l'àmbit de la cultura digital per impulsar la seva notorietat a nivell internacional. El 4YFN encara la seva cinquena edició entre el 26 i el 28 de febrer al recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc amb la previsió de superar els 19.000 assistents.

Les 20 startups que completen l'estand d'ACCIÓ són Flyshionista, BrandYourShoes, Kowlco, Boxmotions, DefyU, Watchity, Tech4freedom, Family Synergy, BioInnove, AEinnova, Diet Creator, BROOMX Technologies, Dinbeat, BraiBook, Iomed, Unifyme, Psonríe, Optima Mobile Proximity, Epinium i Wideum Solutions. Es tracta d'empreses emergents dels sectors de les TIC, la salut, el retail i el big data, principalment. La participació al 4YFN s'emmarca dins l'estratègia d'ACCIÓ de donar suport al creixement i acceleració de les startups catalanes, contribuint al seu posicionament i projecció internacional i connectant-les amb inversors de tot el món. Una estratègia que combina programes d'acceleració, assessorament individualitzat d'startups mitjançant les 40 Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions arreu del món així com l'acompanyament a fires i esdeveniments internacionals com el The Next Web d'Amsterdam o el Disrupt de San Francisco.

De la seva banda, l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) també serà present al 4YFN amb dos estands sota la seva marca d'internacionalització, Catalan Arts, que estarà a disposició de 12 startups i dues incubadores de l'àmbit de la cultura digital per tal d'impulsar la seva notorietat a nivell internacional. Les empreses emergents són: Barspin, eStreams.tv, Comomola Studios, PlayStark Games, Tviso, Acqustic, isnotTV, Libelista, Monking Me, Playmoss, Sekg i Tap Tap Tales, que han obtingut un Préstec Participatiu Digital, l'ajut financer que l'ICEC va posar en marxa ara fa 3 anys per ajudar a la creació de startups en el camp de la cultura digital. L'estand també acollirà Gamebcn, la incubadora de videojocs que el Departament de Cultura ha creat amb Incubio i l'Ajuntament de Barcelona, i StartingLab, la incubadora de projectes interactius de la Universitat Pompeu Fabra amb el suport de l'ICEC.

Durant els dies de la fira, tècnics de l'ICEC mantindran reunions, presentaran les polítiques de suport i els instruments financers del Departament de Cultura per a les empreses creatives i treballaran per fer d'enllaç entre els professionals internacionals i les startups catalanes. L'ICEC, sota la seva marca d'internacionalització Catalan Arts, ha publicat també un llibret de startups per oferir una difusió més àmplia de la seva participació.



102 empreses catalanes al MWC

Paral·lelament al 4YFN, la Generalitat també serà present al Mobile World Congress (MWC) amb tres estands que acolliran 73 empreses catalanes, la xifra més alta de totes les edicions del congrés. Estaran ubicades en tres espais -habilitats per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital i ACCIÓ- que en total sumen 1.000m2 per fer contactes i networking, guanyar visibilitat i reforçar la seva marca per trobar nous inversors, socis o clients. En total, aquest 2018 hi haurà 102 empreses catalanes al Mobile World Congress, a banda de les 32 que participaran al 4YFN.