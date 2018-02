Nou Samsung Galaxy S9: preu i característiques

Els smartphones Samsung Galaxy S9 i S9 +, presentats per Samsung al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, ??ja es poden reservar de manera anticipada a Espanya per un preu de 849 i 949 euros, respectivament, fins al proper 6 de març. A més, la companyia ha anunciat descomptes de fins 379 euros amb el seu programa Renove.

El fabricant sud-coreà ha anunciat aquest dilluns el començament de la prevenda de la seva nova gamma Galaxy S9 a través de la seva botiga en línia oficial a Espanya, com ha detallat a través d'un comunicat. Samsung ha revelat d'aquesta manera que el preu serà de 849 euros en el model estàndard i de 949 euros al Galaxy S9 +.

El període de venda anticipada va ser habilitat aquest diumenge, després de la presentació dels nous dispositius, i es mantindrà vigent fins a les 23:59 hores del proper 6 de març. A més, permet rebre el terminal el 8 de març, una setmana abans del seu llançament comercial, que es produirà el 16 de març.

Samsung també ha activat per a l'ocasió el programa Samsung Renove, a través del qual serà possible adquirir el Galaxy S9 o S9 + amb un descompte de fins a 379 euros, amb el lliurament del mòbil anterior. Per a això, la distribuïdora Brightstar taxarà el terminal antic fins a 279 euros, en funció del model i el seu estat, i Samsung sumarà 100 euros addicionals per a aquells que habilitin la reserva prèvia.

El fabricant sud-coreà ha explicat també que resulta possible traslladar les dades del 'telèfon intel·ligent' anterior a través de la tecnologia Smart Switch, així com que els Galaxy S9 disposen de l'assegurança Samsung Mobile Care i poden finançar-se sense cost addicional.

Millores a la cambra

La tecnologia implementada en els Samsung Galaxy S9 "reimagina" la càmera principal per treure millors fotografies en condicions de molt poca lluminositat, aportant il·luminació, detall i color a la captura amb obertura focal f / 2.4 per a la lluminositat del dia i fins f / 1.5 per a la de la nit. En relació a S8, els nous 'smartphones' capturen un 28% més de lluminositat i redueixen el soroll en un 30%, com ha assenyalat la companyia durant la presentació.

Samsung també ha millorat la manera de captura Super Slow Motion (super càmera lenta), amb tecnologia de detecció automàtica de moviment i capaç de gravar vídeos a 960 fotogrames per segon. A aquests enregistraments es pot afegir so i enviar com GIF.

La comunicació i l'entreteniment s'uneixen en els AR Emoji, que aprofiten la càmera frontal per, a partir d'un selfie, aconseguir una representació de l'usuari com un emoji que reprodueix el seu aspecte i també els seus gestos. Amb ell, els usuaris poden enviar missatges amb veu als seus contactes o decorar-los amb fons i efectes per a enviar-los com GIF a través de les xarxes socials.

Samsung Galaxy S9 presenta un únic sensor a la càmera principal, de 12 megapíxels, amb enfocament automàtic i obertura focal f / 1.5 af / 2.4, mentre que Galaxy S9 + introdueix una càmera dual en vertical, sensors de 12 megapíxels: un gran angular, amb f /1.5 af / 2.4 i enfocament automàtic, i un altre teleobjectiu, amb f / 2.4 i enfocament automàtic. La càmera frontal, en ambdós terminals, és de 8 megapíxels amb enfocament automàtic, i amb f / 1.7 en Galaxy S9.

El quant a la resta d'especificacions, Samsung Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9 + integren un processador de vuit nuclis, acompanyat d'una memòria RAM de 4GB en el cas del model estàndard i de 6GB en la versió més. La capacitat interna es presenta en diverses opcions, de 64, 128 i 256GB, en ambdós casos. La bateria és un altre dels elements que canvien; Galaxy S9 presenta una bateria de 3.000mAh i Galaxy S9 + de 3.500mAh. Els dos arribaran amb Android 8.0 Oreo de sèrie.

El disseny d'aquests dos 'smartphones' segueix la línia de Galaxy S8, però amb marcs més reduïts. A la part superior Samsung s'ha ubicat tots els sensors alineats en horitzontal, i llevat del lector d'empremta dactilar que se situa a la part posterior, sota la càmera.

Al costat del lector d'empremtes, la seguretat d'aquests dispositius s'ha reforçat amb la plataforma Samsung Knox i amb el nou sistema anomenat Intelligent scan, que uneix el reconeixement facial amb la lectura de l'iris per desbloquejar el telèfon mòbil.