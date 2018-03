Android permetrà utilitzar el mòbil com a ratolí de l'ordinador

Els dispositius mòbils que tinguin instal·lat Android P, la propera versió del sistema operatiu de Google, podran ser utilitzats com a teclats o ratolins a través de la connexió sense fils Bluetooth.

Google està treballant en el desenvolupament del suport per al servei Bluetooth HID en l'Android P. Aquesta eina permetrà a dispositius amb connectivitat Bluetooth identificar els smartphones amb aquesta versió del sistema operatiu i utilitzar-los com a teclats, ratolins o 'joysticks', segons ha informat XDA Developers.

Les versions actuals d'Android no ofereixen compatibilitat amb Bluetooth HID, de manera que els desenvolupadors d'aplicacions no poden crear programes que permetin convertir l'smartphone en un teclat o un ratolí sense fil. No obstant això, la funció en desenvolupament en AOSP habilitarà l'ús d'aquests dispositius com a perifèrics capaços de ser emprats com a eines de control remot.

Encara sense conèixer-se ni el seu nom definitiu ni la seva data de llançament, la propera versió d'Android apunta a incorporar noves característiques com la compatibilitat amb dispositius amb mòdul 'notch'.